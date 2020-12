Jeremy Bulloch, l’acteur anglais qui a enfilé pour la première fois un casque, une cape et un jetpack pour jouer Boba Fett dans la trilogie originale « Star Wars », est décédé jeudi.

Bulloch est décédé dans un hôpital londonien des suites de complications de santé après avoir vécu des années avec la maladie de Parkinson, ont déclaré ses agents à Brown, Simcocks & Andrews dans un communiqué. Il avait 75 ans.

En tant que chasseur de primes mandalorien Boba Fett, Bulloch s’est enfui avec un Han Solo gelé dans la carbonite dans les années 1980 « L’Empire contre-attaque », puis a fait un zoom sur le désert de Tatooine dans un jet pack en 1983 « Retour du Jedi. «

« Aujourd’hui, nous avons perdu le meilleur chasseur de primes de la galaxie », a déclaré sur Twitter Billy Dee Williams, dont Lando Calrissian est apparu dans des scènes clés avec Bulloch dans les films.

Mark Hamill a tweeté que Bulloch était «le gentleman anglais par excellence».

« Un bon acteur, une compagnie charmante et si gentil avec tous ceux qui ont la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui », a déclaré l’acteur de Luke Skywalker. «Il me manquera profondément et je suis très reconnaissant de l’avoir connu. #RIP_DearJeremy. «

Boba Fett n’a eu que quelques minutes de temps d’écran, bien que importantes, entre les deux films, et ne parle que de quatre lignes de dialogue interprétées par un autre acteur. Mais Boba Fett est rapidement devenu un favori de la secte et finirait par devenir l’une des figures les plus aimées de la galaxie «Star Wars», inspirant des personnages et des intrigues dans d’autres propriétés de «Star Wars», notamment «The Mandalorian» sur Disney +, où Boba Fett a récemment réapparu.

Le phénomène a fait de Bulloch un grand tirage au sort sur le circuit des congrès, où il était un habitué des années plus tard.

Né à Leicester, en Angleterre, Bulloch a commencé à jouer dans des publicités à l’adolescence et aurait plus de 100 crédits dans une carrière passée principalement à la télévision britannique, avec de petits rôles dans des émissions telles que «Dr. Who, «Crown Court» et «Sloggers.

Il est également apparu dans une paire de films de James Bond, 1981 «For Your Eyes Only» et 1983 «Octopussy».

Bulloch a également joué deux petits rôles de «Star Wars» sans le masque, le lieutenant Sheckil dans «L’Empire contre-attaque» et le capitaine Jeremoch Colton dans «La vengeance des Sith».

Bulloch a été le premier des quatre acteurs à avoir assumé le rôle sous une forme ou une autre. Jason Wingreen a interprété la voix dans la trilogie originale. Temuera Morrison, qui a joué le père de Boba Fett Jango Fett dans «Attack of the Clones» en 2002, joue un Boba Fett vieillissant et ravagé dans la deuxième saison de «The Mandalorian». Et Daniel Logan a joué Boba Fett comme un garçon dans «Attack of the Clones».

«LES CONVENTIONS NE SERONT PAS LES MÊMES SANS VOUS PEUT QUE LA FORCE SOIT TOUJOURS AVEC VOUS», a déclaré Logan sur Instagram avec une photo de lui et de Bulloch.

Lorsque les préquelles étaient encore en développement en 1999, Bulloch a déclaré à l’Associated Press qu’il aimerait revenir pour le rôle.

« Mais s’il devait montrer son visage, il serait beaucoup plus jeune, et j’aurais probablement besoin d’un bon chirurgien plasticien! » Dit Bulloch.

Il se contenterait à la place du petit rôle du capitaine Colton, pilote d’Alderaan, et d’un autre vol à travers la galaxie «Star Wars».

Bulloch laisse dans le deuil sa femme Maureen et leurs trois fils.