Décès de Jehan Sadat, 87 ans, veuve du président égyptien et défenseur des femmes

Trois ans plus tard, en tant que l’un des officiers libres dirigés par Gamal Abdel Nasser, M. Sadate a participé au coup d’État armé qui a renversé la monarchie égyptienne et établi le régime soutenu par l’armée qui dirige l’Égypte depuis presque toujours. M. Nasser a été président jusqu’à sa mort en 1970, élevant M. Sadate à la présidence plus tard cette année-là.

Sa mort a été rapportée par les médias égyptiens, qui ont déclaré qu’elle était malade depuis un certain temps mais que la cause n’était pas claire.

En Égypte, M. Sadate à la voix douce n’a jamais été considéré comme la figure dominante que M. Nasser avait été, manquant à la fois de son charisme et d’un programme énergique, comme le programme quasi-socialiste que M. Nasser avait fait adopter en tant que président. Mais c’est M. Sadate qui est devenu le premier dirigeant arabe à faire la paix avec Israël.

Il a pris la décision audacieuse d’entamer des pourparlers de paix avec un pays que les États arabes étaient alors unis pour traiter comme leur plus grand ennemi : traité entre une nation arabe et Israël, avec le Premier ministre israélien Menachem Begin et le président Jimmy Carter en 1979.

Mme Sadate, qui était devenue une première dame beaucoup plus visible que l’épouse de M. Nasser, a par la suite tenu à dire qu’elle avait soutenu son mari même si la paix avec Israël était très controversée en Égypte et dans le reste du pays. la région. À ce jour, l’Égypte et Israël n’ont jamais connu beaucoup plus qu’un manque glacial d’hostilités, Israël et tout ce qu’Israël continue de considérer avec méfiance parmi les Égyptiens.

« Il y a plus de 30 ans, mon mari a fait un choix difficile mais simple pour faire de la paix sa priorité politique et personnelle », a écrit Mme Sadate dans un article d’opinion pour le Wall Street Journal à l’occasion du 30e anniversaire des accords de Camp David. « En réponse, j’ai fait le choix de le soutenir à 100% même si je savais que je le perdrais. »