Décès de James Earl Jones, la voix du Roi Lear et de Dark Vador

L’acteur nominé aux Oscars James Earl Jones, qui bégayait lorsqu’il était enfant et qui est ensuite devenu l’une des voix les plus reconnues et les plus articulées d’Amérique, est décédé.

Jones est décédé lundi matin à son domicile à New York, a confirmé son agent de longue date Barry McPherson dans un communiqué partagé avec le Times. La cause du décès n’a pas été révélée. Il avait 93 ans.

Jones était connu pour sa voix riche et tonitruante et sa présence imposante, presque énergique, et sa carrière décorée s’est étendue sur des décennies et une multitude de rôles – du roi Lear à Dark Vador.

Jones a déclaré que c’était l’expérience douloureuse d’être bègue qui lui avait fait apprécier la parole avec une telle passion.

« Le désir de parler grandit et grandit jusqu’à devenir une partie de votre force vitale », se souvient Jones dans sa biographie, évoquant les années de silence de son enfance précédant sa carrière sur scène et au cinéma.

« Si je n’avais pas été bègue », a déclaré Jones au Los Angeles Times en 2014, « je n’aurais jamais été acteur. »

Les critiques ont été fascinés par la voix tonitruante et résonnante de Jones. Ils l’ont surnommé « le tonnerre dans une bouteille » et l’ont comparé au militant des droits civiques Paul Robeson – et à Paul Bunyan. La voix de Jones était « dans la tonalité de l’héroïsme », a écrit Peter Marks, critique du Washington Post.

Certains l’ont appelé à tort baryton. Il ne l’était pas. C’était une basse rare et naturelle, un don de naissance chanceux, disait-il.

À cette chance génétique s’ajoute le talent d’acteur de Jones. Il se distingue par la « force élémentaire qu’il apporte à la scène », écrit Marks. Il a joué dans des films à Broadway qui lui ont valu des Tony Awards, un rôle dans un film nominé aux Oscars, des films de camp et des séries télévisées diffusées en prime time.

Il était Othello, Hamlet et Lear. Il a fait des publicités et, bien sûr, des doublages – tellement qu’il en a perdu la trace. « C’est CNN », s’exclamait-il. En public, il était plus souvent reconnu pour sa voix que pour son visage.

Longtemps après son enfance, il a continué à lutter contre le bégaiement. Il est resté fasciné par le défi de l’expression émotionnelle, qu’il qualifiait de besoin humain profond.

« Plus on s’enfonce dans le langage et l’articulation, plus on s’éloigne de l’émotion. Il faut revenir à la chanson et à la poésie », a-t-il déclaré au Times en 2002.

James Earl Jones est né le 17 janvier 1931 à Arkabutla, dans le Mississippi. Il est le fils du boxeur et acteur Robert Earl Jones et de Ruth Williams, une couturière. Il a été élevé par ses grands-parents Maggie et John Henry Connolly. Son père a quitté la maison avant sa naissance. Sa mère, dont il a plus tard suggéré qu’elle souffrait de problèmes de santé mentale, était souvent absente. Lorsqu’il a atteint l’âge scolaire, lui et sa famille ont déménagé dans le Michigan.

À l’âge de 12 ans, Jones a commencé à bégayer. Dans sa détresse, il est devenu silencieux et a griffonné des notes au lieu de parler. Son estime de soi s’est érodée et à l’école, il est devenu un personnage presque anonyme.

Mais un professeur de lycée a découvert qu’il écrivait des poèmes en secret, raconte Jones dans sa biographie de 1993, « Voices and Silences », écrite avec Penelope Niven. « Si tu aimes tant les mots, James, tu devrais pouvoir les dire à voix haute », lui a dit le professeur.

L’enseignant a fait plus que simplement encourager Jones. Il a fait des recherches sur les bègues et a découvert que certains d’entre eux étaient aidés par la lecture à voix haute.

Finalement, le professeur a convaincu Jones d’essayer cette technique. La vie de Jones a basculé en fonction de ce qui est arrivé ensuite : il a découvert qu’il était capable de lire devant le cours sans bégayer. Le professeur lui a alors donné un volume de Shakespeare et lui a demandé de lire à haute voix pour s’entraîner, a déclaré Jones.

Des années plus tard, bien après qu’il soit devenu un acteur célèbre et un nom connu de tous, Jones a continué à mentionner le professeur dans des interviews, créditant enfin par son nom, prénom et nom, Donald Crouch.

Jones a obtenu une bourse d’études à l’Université du Michigan et a obtenu un baccalauréat en théâtre en 1955 (16 ans plus tard, il a également reçu un diplôme honorifique de l’école). Il a servi deux ans dans l’armée puis s’est rendu à New York, où il a rencontré son père pour la première fois.

Le couple a continué à travailler dur pour polir les sols et nettoyer les théâtres. Finalement, Jones a obtenu son premier rôle off-Broadway, tenant une lance dans « Henry V » de Shakespeare.

Jones était un homme costaud aux yeux verts dont le visage émotif semblait toujours au bord du rire ou de la fureur. Il avait une présence naturelle sur scène. Il a rejoint une troupe d’ensemble avec Cicely Tyson dans la production off-Broadway de « The Blacks » de Jean Genet en 1961. Avec le New York Shakespeare Festival, il a joué Othello en 1963. Des spots télévisés et un rôle dans un feuilleton télévisé se sont ouverts, et il est apparu dans le film « Docteur Folamour ».

Il a été choisi pour le rôle principal dans « The Great White Hope », une pièce de Broadway basée sur la vie du champion de boxe Jack Johnson. « Superbe », c’est ainsi que le critique Richard L. Coe a résumé la performance de Jones. Il a qualifié Jones de « physiquement convaincant, vocalement assuré, constamment intéressant ».

C’est le rôle qui a fait connaître Jones : il a remporté un Tony Award et a été nominé pour un Oscar en 1970. Il a ensuite remporté un Emmy, deux Tony Awards supplémentaires, un Grammy pour le spoken word et, en 2011, un prix pour l’ensemble de sa carrière décerné par la Motion Picture Academy, qui a salué son « héritage d’excellence constante et de polyvalence hors du commun ». Il a reçu les honneurs du Kennedy Center en 2002.

« Les gens disent que la voix du président est la voix la plus facilement reconnaissable en Amérique », a déclaré le président George W. Bush lors des cérémonies de Kennedy. « Je ne vais pas faire cette affirmation en présence de James Earl Jones. »

Au cours du demi-siècle suivant, il a joué dans de nombreux films, séries télévisées et pièces de théâtre, notamment dans les pièces « Fences » et « Paul Robeson », dans le rôle principal récompensé aux Emmy Awards dans l’éphémère « Gabriel’s Fire » et dans les films « A Piece of the Action », « Un prince à New York », « Field of Dreams », « Cry, the Beloved Country » et « L’Exorciste II : L’Hérétique ». Il a prêté sa voix au roi Mufasa dans « Le Roi Lion » et au narrateur de « Scary Movie 4 ».

Les critiques ont parfois reproché à ses performances d’être pompeuses. Mais surtout dans ses dernières années, Jones a acquis une place solide au panthéon des acteurs de cinéma célèbres formés à Shakespeare.

Malgré tout, il n’a jamais perdu ses habitudes de candidat en difficulté. Il a accepté tous les types de travail, aucun rôle ne lui paraissant trop petit ou ringard.

Il a annoncé des cérémonies de remise de prix, a commenté des documentaires et a joué dans des publicités. Il a lu des livres audio et a fait des pitchs pour Verizon. Il a déclaré plus tard que son travail sur Dark Vador lui avait pris un peu plus d’une heure et qu’il ne semblait pas avoir beaucoup apprécié ce rôle.

Certains critiques lui reprochaient de gâcher son immense talent. Comment un homme qui maîtrise parfaitement les œuvres d’Anton Tchekhov et d’August Wilson pouvait-il se contenter de crier « Profanateurs d’infidèles ! » dans « Conan le Barbare » ?

Jones a insisté sur le fait qu’il était un acteur de caractère. Mais au-delà de cela, il n’a pas donné de réponse toute prête. La meilleure réponse est peut-être venue de sa seconde femme, Cecilia Hart, qu’il a épousée en 1982. (Il a divorcé de sa première femme, Julienne Marie, en 1967.) Hart a déclaré que Jones était tout simplement un accro au travail.

Quelle que soit la raison, Jones a continué à jouer sur scène à 80 ans, même s’il souffrait d’une maladie pulmonaire chronique et était obligé d’utiliser une bouteille d’oxygène entre les actes pendant les représentations. Pourtant, il a retrouvé Tyson – qui aurait 90 ans à l’époque – pour la reprise à Broadway de « The Gin Game » en 2015.

Tout au long de sa carrière, il a joué des rôles traditionnellement blancs ainsi que des rôles noirs. Il a joué le rôle principal dans une production théâtrale de « La Maison du lac », Big Daddy dans « La Chatte sur un toit brûlant » et Lennie Small dans « Des souris et des hommes ».

Bien que sa carrière ait été marquée par des périodes d’intense activité politique autour de la question raciale, Jones a tracé sa propre voie sur les questions raciales. Il était fier d’avoir ouvert la voie en tant qu’acteur noir. Il a parlé de la dégradation historique des Noirs, mais a déclaré qu’il ne fallait pas s’en laisser abattre. Il a évité la politique identitaire.

L’artisanat vient en premier. « Il faut jouer sur la culture, pas sur la couleur », disait-il.

Il s’exprimait en tant que « connaisseur de la langue » dont la pensée portait encore la marque de ses souffrances silencieuses d’enfance. Il rejetait les revendications d’une identité culturelle noire distincte : comme les Noirs américains parlaient anglais, ils étaient fondamentalement européens, affirmait Jones.

« La langue est la seule chose qui définit la culture », a-t-il déclaré.

Dans la mesure où il a mené une croisade raciale, c’est par son jeu d’acteur – et plus particulièrement par sa maîtrise durement acquise du langage parlé.

« N’importe qui peut porter une pancarte », a-t-il déclaré au Toronto Star en 2013, avec sa voix caractéristique. « Mais je pense que vous devriez être capable d’expliquer ce que signifie cette pancarte. »

L’épouse de Jones est décédée en 2016 après avoir reçu un diagnostic de cancer des ovaires. Il laisse dans le deuil leur fils, Flynn Earl Jones, comédien de doublage.

Alexandra Del Rosario, rédactrice au Times, a contribué à ce reportage. Leovy est un ancien journaliste du Times.