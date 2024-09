Décès de Jackie Winsor, 82 ans ; sculpteur qui martelait, perçait et coupait

Elle n’était ni prolifique ni en quête d’attention. Elle travaillait à un rythme lent et réalisait rarement plus de trois sculptures de taille moyenne à grande par an. Les critiques qui tentaient de décrire sa démarche recouraient souvent à des métaphores désuètes. On la comparait à une « pionnière yankee » et à ses ancêtres marins canadiens, dont les navires étaient attachés aux quais par d’épaisses cordes.

Elle est probablement surtout connue pour « Bound Square » (1972), une forme apparemment simple mais pleine de poésie subtile. Au premier abord, elle ressemble à un cadre photo gigantesque, mesurant environ 1,80 m sur 1,80 m, pour une famille de géants. Composé de quatre longues bûches de bois fixées aux coins par une ficelle bulbeuse et serrée, il s’appuie contre un mur lorsqu’il est exposé au Museum of Modern Art, comme s’il attendait une équipe d’installation. Il peut évoquer des os et des articulations vieux – même des articulations gonflées et arthritiques – mais aussi la satisfaction que procure le fait de maintenir un corps en équilibre.