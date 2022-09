Décès de Gustavo Arnal, directeur financier de Bed Bath & Beyond

Gustavo Arnal, directeur financier de la chaîne de magasins Bed Bath & Beyond, est décédé, a confirmé dimanche la société.

La société a déclaré qu’Arnal était décédé vendredi. Selon le département de police de New York, la police a trouvé l’homme de 52 ans inconscient avec des blessures montrant qu’il était tombé d’un immeuble à Manhattan. Il a été déclaré mort sur les lieux et le bureau du médecin légiste de New York déterminera la cause du décès. La police a déclaré qu’une enquête était en cours.

Arnal a rejoint l’entreprise en mai 2020 après des séjours précédents chez Avon, Walgreens Boots Alliance et Procter & Gamble.

« Tous ceux avec qui il a travaillé se souviendront de Gustavo pour son leadership, son talent et sa gestion de notre entreprise. Je suis fière d’avoir été son collègue, et il nous manquera à tous chez Bed Bath & Beyond et à tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître », a déclaré Harriet Edelman, présidente indépendante du conseil d’administration de la société, dans le communiqué de dimanche.

Bed Bath & Beyond a récemment fait face à des turbulences: ses actions ont fait une course monstrueuse de 5,77 $ à 23,08 $ en un peu plus de deux semaines en août, dans des échanges rappelant l’engouement pour les actions de mèmes de l’année dernière, lorsque les entreprises défavorisées sont soudainement devenues chéries des petits investisseurs. Mercredi, la société a annoncé qu’elle fermerait des magasins et licencierait des travailleurs dans le but de redresser son activité assiégée.

Le détaillant d’articles pour la maison basé à Union, dans le New Jersey, a déclaré qu’il fermerait environ 150 de ses magasins homonymes et réduirait ses effectifs de 20%.