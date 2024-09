Décès de Fredric Jameson, auteur de Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif

Le philosophe Fredric Jameson est décédé le 22 septembre à Durham, en Caroline du Nord. Il avait 90 ans. La nouvelle du décès de Jameson a été commun par Revue londonienne des livres.

Depuis 1985, Jameson est professeur de littérature comparée et romantique à l’Université Duke. Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif C’était sans doute le livre le plus connu de Jameson où, en 1991, il faisait référence à Robert Venturi, Charles Moore, Michael Graves, Frank Gehry, John Portman et d’autres architectes pour explorer le schisme entre le haut modernisme et le postmodernisme ; et les ramifications culturelles, politiques et économiques de ce schisme de manière plus générale.

« L’architecture est cependant, de tous les arts, celui qui est constitutivement le plus proche de l’économie », a postulé Jameson dans une célèbre formule, « avec laquelle, sous la forme de commandes et de valeurs foncières, elle entretient une relation pratiquement immédiate : il ne sera donc pas surprenant de constater l’épanouissement extraordinaire de la nouvelle architecture postmoderne fondée sur le mécénat des entreprises multinationales, dont l’expansion et le développement sont strictement contemporains de la sienne. »

Parmi les autres textes majeurs et importants pour les architectes écrits par Jameson, on peut citer La brique et le ballon : architecture, idéalisme et spéculation foncière; L’architecture et la critique de l’idéologie; Ville du futur; Guerres spatiales; et d’autres. Duke University Press s’appelait autrefois «la maison que Fred a construite”, un éditeur de renommée mondiale qui a produit des centaines de titres sous la tutelle de Jameson.

Jameson est né en 1934 à Cleveland, dans l’Ohio. Il a déménagé dans le New Jersey à un jeune âge. Il a obtenu une licence au Haverford College et a ensuite obtenu un doctorat à l’Université Yale, où il a obtenu son diplôme en 1959. Il a étudié sous la direction d’Erich Auerbach, philosophe allemand et pionnier dans le domaine de la littérature comparée.

Deux ans après avoir terminé son doctorat à Yale, en 1961, Jameson a publié son premier livre, Sartre : les origines d’un style. Douglas Kellner, professeur à l’UCLA, noté Le premier livre de Jameson était dépourvu de théorie marxiste. Cependant, ce sont trois changements paradigmatiques – la révolution cubaine, le mouvement anti-guerre du Vietnam et la montée de la Nouvelle Gauche – qui ont poussé Jameson à s’intéresser à la littérature marxiste. Ernst Bloch, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse et Georg Lukacs sont devenus quelques-unes de ses plus grandes influences.

Jameson a commencé à enseigner à l’Université de Californie à San Diego en 1965. Des textes importants ont suivi, notamment La prison du langage (1972); Fables de l’agression : Wyndham Lewis, le moderniste devenu fasciste (1979); et L’inconscient politique : le récit comme acte socialement symbolique (1981). Hal Foster a publié pour la première fois une conférence de Jameson, « Postmodernisme et société de consommation”, dans une anthologie de 1983, L’anti-esthétiquequi a constitué la base de Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardifpublié huit ans plus tard.

En 1985, Jameson a fondé le programme de littérature de l’Université Duke, où il a enseigné jusqu’à sa mort. Il a été élevé au rang de membre de l’Académie américaine des arts et des sciences la même année. Jameson a reçu de nombreuses distinctions, notamment un doctorat honorifique de l’Université de Chicago en 2001. Le ministère norvégien de l’Éducation et de la Recherche lui a décerné le prix Nobel de littérature. Prix ​​commémoratif international Holberg très prestigieux en 2008En 2019, Jameson a fait don de ses papiers à l’Université de Californie à Irvine.

Jameson a continué à publier des livres et des articles jusqu’à la fin de ses 80 ans. Inventions d’un présent : le roman dans sa crise de mondialisation a été publié en mai. Les années de théorie : conférences sur la pensée française moderne C’était l’un de ses derniers projets de livre et sa sortie est prévue en octobre.

Terry Eagleton, philosophe et critique littéraire, passera en revue Les années de théorie dans Revue londonienne des livresun texte qui va doubler comme une nécrologie sur Jameson.