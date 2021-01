Dick Thornburgh, qui en tant que gouverneur de Pennsylvanie a été applaudi pour sa gestion froide de la crise de Three Mile Island en 1979 et en tant que procureur général des États-Unis a rétabli la crédibilité d’un ministère de la Justice blessé par le scandale Iran-Contra, est décédé. Il avait 88 ans.

Thornburgh est décédé jeudi matin dans un établissement communautaire pour retraités à l’extérieur de Pittsburgh, a déclaré son fils David. La cause n’est pas encore connue. Il a subi un léger accident vasculaire cérébral en juin 2014.

Thornburgh a bâti sa réputation de procureur fédéral anti-crime à Pittsburgh et de gouverneur républicain modéré. En tant que principal responsable de l’application de la loi du pays, il a poursuivi le scandale de l’épargne et des prêts. Il a également dirigé l’Americans with Disabilities Act; un de ses fils avait été gravement endommagé au cerveau dans un accident de voiture.

Après avoir quitté ses fonctions publiques, Thornburgh est devenu un dépanneur incontournable qui a aidé CBS à enquêter sur ses pratiques d’information, disséqué les illégalités au sein de la société de télécommunications WorldCom et a tenté d’améliorer l’efficacité des Nations Unies.

«J’ai toujours eu l’occasion de redresser un navire qui était en quelque sorte en train de lister et de prendre l’eau», a-t-il déclaré à l’Associated Press en 1999. «Je ne m’opposerais pas à être qualifié de« M. Répare le.’ J’ai aimé les défis quotidiens de la gouvernance. »

Le président Ronald Reagan a nommé le procureur général de Thornburgh dans les derniers mois de son administration. Thornburgh a succédé à Edwin Meese III assiégé, qui a fait l’objet d’une enquête par un procureur spécial pour d’éventuelles violations de l’éthique, et sa nomination en août 1988 a été saluée à Capitol Hill comme une opportunité de restaurer le moral et l’image de l’agence.

On lui a demandé de rester procureur général lorsque George HW Bush est devenu président en 1989.

Thornburgh a eu des problèmes avec la presse et les membres du Congrès qui ont été rebutés par ses manières impérieuses. Il a également combattu les libéraux et les conservateurs au Congrès au sujet des nominations au ministère de la Justice.

Malgré les difficultés, Thornburgh a bénéficié du soutien continu du président Bush et a obtenu des augmentations sans précédent du Congrès dans le budget du ministère de la Justice pour lutter contre la criminalité.

Les poursuites contre les opérateurs d’épargne et de crédit et les emprunteurs ont augmenté au cours de son mandat alors que le pays faisait face à une crise croissante dans l’industrie de l’épargne. Il a mis en place des groupes de travail sur la fraude en valeurs mobilières et le S&L dans plusieurs grandes villes.

Toujours sous Thornburgh, le ministère de la Justice a poursuivi les poursuites contre le dictateur panaméen déchu Manuel Noriega, qui a été amené à Miami pour faire face à des accusations de trafic de drogue après une invasion américaine.

Thornburgh a essayé d’arrêter les fuites non autorisées d’informations sur les enquêtes criminelles, mais il a eu des problèmes au printemps 1989 lorsque CBS News a diffusé un article selon lequel le FBI enquêtait sur le bureau du Congrès du représentant William Gray, D-Pa. L’histoire a suscité l’indignation des démocrates parce qu’elle a été diffusée lorsque Gray cherchait à être élu whip de la majorité à la Chambre.

Une enquête interne a montré plus tard que le propre porte-parole en chef de Thornburgh avait joué un rôle dans la confirmation de l’histoire.

En tant que gouverneur de Pennsylvanie de 1979 à 1987, Thornburgh s’est forgé une réputation de dirigeant irréprochable et réformateur qui a réduit la masse salariale du gouvernement de l’État, mais son moment décisif est arrivé à peine deux mois au pouvoir.

En mars 1979, il a été confronté au pire accident nucléaire de l’histoire américaine lorsqu’une panne d’équipement de routine à la centrale électrique de Three Mile Island s’est transformée en une fusion partielle, qui a libéré des éléments radioactifs.

Thornburgh se demandait s’il fallait ordonner une évacuation de la zone autour de l’usine. Il a rappelé des années plus tard que «certaines personnes nous en disaient plus qu’elles ne savaient et d’autres nous en disaient moins qu’elles ne le savaient».

Il a finalement ordonné aux femmes enceintes et aux jeunes enfants de quitter une zone de huit kilomètres autour de l’usine, ce qui a fait fuir des milliers d’autres près de Harrisburg.

Sa gestion froide de la crise de 10 jours a permis d’éviter la panique.

Il a été félicité au cours des années suivantes pour avoir reconnu que l’industrie manufacturière de la Pennsylvanie se fanait et injectait de l’argent de l’État dans le développement économique de nouvelles entreprises.

La carrière de Thornburgh dans les services gouvernementaux remonte aux années 1960. Il a été avocat américain dans l’ouest de la Pennsylvanie de 1969 à 1975, poursuivant des trafiquants de drogue, des personnalités du crime organisé et des politiciens corrompus.

De 1975 à 1977, il a été procureur général adjoint chargé de la division criminelle du ministère de la Justice, où il a intensifié les poursuites fédérales pour corruption publique dans l’ère post-Watergate.

Il a montré son sens de l’humour lors d’événements au cours de sa première campagne de gouverneur en 1978, se moquant de la généreuse compensation de la législature de l’État sur l’air de «Mes choses préférées». «Bons gros salaires et pensions libérales / Franges et avantages que nous ne mentionnerons même pas …» En tant que procureur général, il a qualifié la criminalité en col blanc de «crime dans les suites», par opposition à la rue.

Lorsque Thornburgh a quitté le poste de procureur général des États-Unis en 1991, il s’est présenté au Sénat américain, perdant face à Harris Wofford aux élections générales.

L’élection a conduit Thornburgh dans une salle d’audience au Texas, où Karl Rove, l’un des plus proches conseillers de George W. Bush, l’a poursuivi en justice pour tenter de récupérer près de 300 000 $ de dettes de campagne. Thornburgh a perdu au tribunal, a fait appel et a finalement réglé l’affaire.

En 1992, Thornburgh a accepté un poste administratif de haut niveau aux Nations Unies pour lutter contre l’excès bureaucratique et la corruption. Il a quitté son poste après la fin de son contrat d’un an, exprimant sa frustration face à l’inefficacité et affirmant que l’ONU «manquait presque totalement de moyens efficaces pour lutter contre le gaspillage, la fraude et les abus commis par les membres du personnel».

Ces dernières années, Thornburgh a été sollicitée pour enquêter sur des actes répréhensibles dans le monde des affaires.

En 2002, le ministère de la Justice a fait appel à Thornburgh pour l’aider à enquêter sur WorldCom pour mauvaise gestion, irrégularités et fraude. Il a décrit l’entreprise, qui a fait le plus grand dépôt de bilan de l’histoire des États-Unis, comme «l’affiche des échecs de la gouvernance d’entreprise».

Thornburgh était co-chef d’une enquête menée par CBS lorsque son programme «60 Minutes Wednesday» a utilisé de faux documents pour renforcer une histoire de 2004 qui mettait en question le service militaire de George W. Bush pendant la guerre du Vietnam. Le rapport final accablant de l’enquête a conduit au licenciement de trois responsables de l’information.

Richard Lewis Thornburgh est né le 16 juillet 1932 et a grandi à Rosslyn Farms, près de Pittsburgh. Il a suivi une formation d’ingénieur à Yale, cherchant à suivre les traces de son père ingénieur civil, mais est allé à la faculté de droit de l’Université de Pittsburgh.

Après avoir obtenu son diplôme, il est allé travailler comme avocat d’entreprise, avant de rejoindre le cabinet d’avocats Kirkpatrick and Lockhart.

Thornburgh a épousé sa chérie d’enfance, Virginia «Ginny» Hooton, en 1955. Elle a été tuée dans un accident de voiture en 1960 qui a laissé un de leurs trois fils, Peter, gravement endommagé au cerveau.

Trois ans plus tard, Thornburgh épousa Ginny Judson, qui éleva ses trois fils et en enfanta un autre, William. (Il a écrit dans ses mémoires que « Ginny et ma première femme partageaient non seulement un nom mais de nombreuses caractéristiques qui auraient sans aucun doute fait d’eux des amis rapides. »)

Il a déclaré que l’accident était un moment déterminant qui l’a forcé à recentrer sa vie sur ce que seraient sa mission et son héritage.

Lui et sa seconde épouse sont devenus actifs dans des programmes pour handicapés. En 1985, les Thornburgh ont été nommés «Famille de l’année» par la Pennsylvania Association for Retarded Citizens.

Cinq ans plus tard, l’Americans With Disabilities Act a été promulguée après que Thornburgh ait joué un rôle clé dans la négociation de compromis avec le Congrès.