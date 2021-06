Décès de Dalian Atkinson : le jury devrait se retirer pour examiner les verdicts mardi | Actualités footballistiques

Le juge du procès d’un policier accusé du meurtre de Dalian Atkinson a déclaré aux jurés qu’ils se retireraient probablement pour examiner les verdicts mardi.

Le PC Benjamin Monk nie le meurtre et une accusation alternative d’homicide involontaire en lien avec la mort de l’ex-footballeur à Telford, Shropshire, en août 2016.

La collègue et ancienne petite amie de 43 ans, la PC Mary Ellen Bettley-Smith, nie avoir commis une agression lorsqu’elle a frappé l’ancienne star d’Aston Villa, Sheffield Wednesday et Ipswich Town avec une matraque après qu’il ait été écrasé au sol.

Monk et Bettley-Smith ont tous deux déclaré au jury qu’ils pensaient qu’Atkinson, 48 ans, essayait de se remettre sur pied et constituait toujours une menace pour eux et pour les autres.

L’avocat de Monk a affirmé que l’ex-footballeur n’était pas immobile au sol lorsqu’il a reçu deux coups de pied dans la tête « en dernier recours » après que l’officier ait manqué d’options.

Le QC de la défense Patrick Gibbs a également soutenu que la durée d’un déploiement de 33 secondes de Taser par Monk était la preuve la plus claire qu’il avait été livré par erreur « dans une confusion et une panique totales ».

Les procureurs affirment que Monk a utilisé une force illégale et déraisonnable par colère, avant la mort d’Atkinson, qui a subi un arrêt cardiorespiratoire.

Le juge Melbourne Inman QC, siégeant à Birmingham Crown Court, a déjà résumé le droit dans l’affaire et a commencé à résumer les preuves pour le jury composé de 11 personnes lundi.

Le juge a dit au jury que la Couronne devait prouver trois éléments pour que Monk soit coupable de meurtre – que l’officier avait utilisé une force illégale, qui avait causé la mort, et qu’il avait l’intention de tuer M. Atkinson ou de lui causer un préjudice très grave.

Déclarant que le but du résumé était d’aider à cristalliser les questions pour l’examen du jury, le juge Inman a déclaré au panel: « Ce n’est pas à moi – vous décidez ce que vous acceptez, ce que vous n’acceptez pas, quelles conclusions vous tirez.

« C’est ce que vous considérez comme pertinent qui est important, pas moi. »

Les témoignages de témoins oculaires, d’autres policiers, d’experts médico-légaux et de professionnels de la santé ont été résumés au jury lundi.

Les témoignages des deux accusés devraient être résumés pour le jury mardi, avant que les jurés ne soient envoyés pour examiner leurs verdicts.