Décès de COVID dans les maisons de soins infirmiers de New York: le ministère de la Justice abandonne l’enquête

ALBANY, NY – Le ministère de la Justice a déclaré vendredi soir qu’il n’ouvrirait pas d’enquête sur les droits civiques sur la gestion par New York des décès dus au COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers gérées par l’État.

La décision met fin à près d’un an d’enquête du département commencée sous le président de l’époque, Donald Trump, sur la façon dont les décès et les infections dus au COVID-19 ont balayé les populations vulnérables dans les maisons de soins infirmiers.

Dans une lettre à certains membres républicains du Congrès, le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait décidé de ne pas ouvrir une enquête sur les droits civiques dans les maisons de soins infirmiers publiques de New York, de Pennsylvanie et du Michigan, mais qu’il avait toujours une enquête dans deux maisons de soins infirmiers du New Jersey.

« Sur la base de cet examen, nous avons décidé de ne pas ouvrir d’enquête CRIPA sur un établissement public de soins infirmiers à New York pour le moment », a écrit le sous-procureur général adjoint Joe Gaeta, faisant référence à la loi fédérale sur les droits civils des personnes institutionnalisées, qui habilite le Le ministère de la Justice enquêtera sur les allégations concernant les conditions illégales dans les résidences gérées par le gouvernement.

Suite:La Maison Blanche refuse de publier le nombre de cas révolutionnaires de COVID-19 parmi le personnel vacciné

La décision du ministère de la Justice a suscité un tollé de la part des républicains, qui ont affirmé que l’administration du président Joe Biden laissait les gouverneurs démocrates s’en tirer.

« Cette décision du ministère de la Justice du président Biden rend le président Biden complice du scandale de corruption criminelle et de la dissimulation de la mort de milliers de personnes âgées vulnérables », a déclaré la représentante Elise Stefanik, RN.Y., dans un communiqué.

« Les New-Yorkais méritent des réponses et des responsabilités. »

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de l’administration du gouverneur de New York Andrew Cuomo sur la décision fédérale.

Cuomo, un démocrate, fait toujours l’objet d’une série d’enquêtes, et l’examen du ministère de la Justice ne concernait que les installations gérées par l’État, et non les politiques COVID-19 de New York dans tous les foyers privés et publics.

Suite:Un responsable de la Maison Blanche et un assistant de Pelosi ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir assisté à un événement ensemble

Près de 16 000 personnes sont décédées dans les maisons de soins infirmiers de New York à cause de COVID-19, en grande partie au cours des premiers mois de la pandémie, car l’État était le premier épicentre du virus. New York a enregistré environ 53 800 décès dus au COVID depuis le début de la pandémie en mars 2020, selon les données fédérales.

On pense toujours que les procureurs fédéraux de la ville de New York enquêtent sur une politique de l’État en mars 2020 qui a poussé les maisons de soins infirmiers à accepter les résidents positifs au COVID, une ordonnance qui a été annulée deux mois plus tard. L’examen examine également le sous-dénombrement par l’État des décès dus au COVID dans les maisons de soins infirmiers.

De plus, la situation des maisons de soins infirmiers fait l’objet d’une enquête par le comité judiciaire de l’Assemblée, tandis que le procureur général de l’État, Letitia James, enquête sur Cuomo au sujet d’allégations de harcèlement sexuel et d’un contrat de livre de 5 millions de dollars qu’il a pu écrire sur la réponse COVID de l’État.

Contribuer : The Associated Press.

Suivez Joseph Spector sur Twitter : JSPECTOR@Gannett.com