Les cas de Covid au Royaume-Uni ont presque diminué de moitié en un mois, avec 32 décès et 2061 cas enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Les décès d’aujourd’hui sont de 45% inférieurs à ceux enregistrés samedi il y a quatre semaines.

Les cas de Covid au Royaume-Uni continuent de baisser. Sur la photo: les gens profitent au maximum du temps ensoleillé et de l’assouplissement du verrouillage dans le sud de Londres

Les chiffres d’aujourd’hui portent le nombre total de cas au Royaume-Uni à 4 401 109, alors qu’il y a eu 127 385 décès.

Cette fois la semaine dernière, il y a eu 2 206 nouveaux cas de Covid et 35 décès – une baisse de 60% par rapport au mois précédent.

Le nombre de cas était de 14% inférieur à celui du samedi précédent.

Hier, 2 678 nouveaux cas de Covid et 40 décès ont été enregistrés.

Cela vient comme …

La moitié des Britanniques ont désormais reçu un vaccin Covid dans le cadre de la lutte historique contre le virus.

Plus de 33,4 millions de personnes ont reçu leur injection vitale lors de notre déploiement de vaccins – ce qui a permis au pays d’assouplir les restrictions de verrouillage.

Les données du NHS England jusqu’au 23 avril montrent que sur les 38 189 536 doses totales administrées jusqu’à présent en Angleterre, 28 102 852 étaient des premières doses – une augmentation de 107 656 la veille.

Cela signifie que le total de la première dose au Royaume-Uni est maintenant de 33 496 293 – avec des chiffres plus récents encore à déclarer par le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord.

La population britannique est estimée à 66 796 807, de sorte que les derniers chiffres montrent que plus de la moitié de la population a maintenant reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Le Royaume-Uni a devancé tous les autres pays de l’UE dans la course aux vaccins – tandis que le bloc a continué à semer la peur sur la sécurité des jab et à hésiter sur l’administration des doses.

Et par rapport à la taille de notre population, la Grande-Bretagne n’est que derrière une poignée de pays dans le blitz mondial de vaccination.

Il a été annoncé cette semaine que Covid est tombé au troisième rang des tueurs en Angleterre pour la première fois en six mois – grâce au déploiement.

Et grâce à notre grand nombre de vaccinations, les Britanniques pourront passer leurs vacances en Espagne, au Portugal et en Grèce cet été, a révélé en exclusivité The Sun.

Depuis décembre, notre programme de vaccination de classe mondiale n’a cessé de se renforcer – avec trois vaccins sûrs et efficaces proposés au Royaume-Uni.

Pfizer, Oxford-AstraZeneca et les jabs salvateurs de Moderna ont blindé les Britanniques dans la lutte contre le coronavirus, ce qui nous permet de redémarrer la vie et de faciliter le verrouillage.

Dans l’état actuel des choses, le pays est sur la bonne voie pour offrir à chaque adulte un vaccin Covid d’ici juillet – ce qui, espérons-le, nous permettra de revenir à une vie normale dans le cadre de la feuille de route de Boris Johnson.