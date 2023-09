Décès de Const. Rick O’Brien jette un voile sur les forces de l’ordre

La mort d’un agent de la GRC de la région métropolitaine de Vancouver, abattu alors qu’il exécutait un mandat de perquisition, a des répercussions auprès des responsables de l’application de la loi partout au pays.

La Fédération nationale de la police, qui représente les membres de la GRC partout au Canada, affirme avoir lancé une campagne de collecte de fonds GoFundMe pour la famille du const. Rick O’Brien, 51 ans, décédé hier à Coquitlam, en Colombie-Britannique

Kevin Halwa, président de la Fondation de bienfaisance de la fédération, estime que qualifier l’ambiance au sein de la communauté chargée de l’application des lois de sombre « serait un euphémisme ».

Halwa affirme que la tragédie est un puissant rappel des risques que les policiers prennent dans leur travail quotidien une fois qu’ils « se mobilisent ».

La police a déclaré que deux autres policiers avaient été blessés lors de l’incident et qu’un suspect d’une vingtaine d’années avait également été abattu et se trouvait à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Les condoléances d’un certain nombre de responsables et d’organismes chargés de l’application de la loi ont afflué sur les réseaux sociaux, notamment le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, l’Association des chefs de police du Manitoba et le ministre de la Sécurité publique de l’Alberta, Mike Ellis.

La campagne GoFundMe pour la famille O’Brien a permis de récolter 41 170 $ depuis son lancement, avec pour objectif de récolter à terme 50 000 $.

Halwa dit que les fonds ne peuvent pas compenser la perte d’O’Brien, mais la Fondation de bienfaisance espère assumer autant de pressions financières auxquelles est confrontée la famille à la suite de son décès.

« Si nous pouvons soulager ne serait-ce qu’une once de pression sur cette famille et les proches de Rick, alors c’est pourquoi nous sommes ici », a déclaré Halwa.

O’Brien, qui avait une femme et des enfants, a travaillé auprès de jeunes à risque avant de se joindre à la GRC et a passé toute sa carrière policière au détachement de Ridge Meadows.

Il a été décoré pour sa bravoure lors du sauvetage des victimes lors d’une invasion de domicile quelques mois après avoir rejoint la GRC en 2016.

Halwa dit qu’il espère que la tragédie rappelle au public les individus derrière l’insigne.

« Vous savez, ce sont les mères et les pères, les entraîneurs de football, et ils font de leur mieux pour rendre le monde meilleur », a-t-il déclaré. « Leurs cœurs sont tous à la bonne place pour rendre le monde meilleur. »

La mort d’O’Brien à Coquitlam survient moins d’un an après celle d’un autre officier, le Const. Shaelyn Yang a été poignardée à mort alors qu’elle accompagnait un employé municipal de Burnaby, en Colombie-Britannique, dans un camping utilisé par des résidents sans abri.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 23 septembre 2023.