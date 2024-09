Décès de Colin Fournier, cofondateur d’Archigram à l’âge de 79 ans

L’architecte britannique Colin Fournier, membre fondateur du studio d’architecture Archigram qui a travaillé sur le Kunsthaus Graz en Autriche, est décédé à l’âge de 79 ans.

Fournier est décédé à Paris le 4 septembre. Il a cofondé avec Peter Cook dans les années 1960 le groupe d’architecture d’avant-garde Archigram, connu pour ses propositions radicales et expérimentales, notamment une maison capsule miniature et un hybride ville-dirigeable.

Fournier a également travaillé avec Cook sur la galerie d’art autrichienne Musée des Beaux-Arts de Grazqui a ouvert ses portes en 2003.

Il était professeur émérite à la Bartlett School of Architecture de l’University College de Londres, où il était directeur du MArch en design urbain.

« Il était célèbre pour son engagement à remettre en question les normes architecturales conventionnelles et à repousser les limites de ce que pourraient être les bâtiments, notamment avec son œuvre acclamée, le Kunsthaus Graz », a déclaré The Bartlett.

« La galerie d’art primée est un exemple frappant de sa vision créative. Sa forme biomorphique et sa façade innovante sont devenues un repère de l’architecture contemporaine, incarnant sa conviction que les bâtiments doivent être ludiques, provocateurs et réactifs à leur environnement. »

« En plus de sa pratique d’architecte, Colin était un enseignant dévoué et apprécié », poursuit l’école. « Colin a inspiré d’innombrables étudiants et collègues tout au long de sa vie, et son absence sera profondément ressentie par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. »

« Archigram a un côté pratique, ce ne sont pas seulement des dessins amusants », explique Dennis Crompton

Fournier a étudié à l’Architectural Association de Londres. Il a rejoint The Bartlett en 1998 et a également été professeur invité à l’ Université chinoise de Hong Kong.

Il a travaillé comme directeur de la planification chez Ralph M Parsons Company en Californie, où il a conçu un certain nombre de projets au Moyen-Orient, notamment la nouvelle ville de Yanbu en Arabie saoudite.

L’architecte a collaboré avec Bernard Tschumi sur le Parc de la Villette à Paris et a travaillé sur le Cinéma Centipede à Guimarães, au Portugal.

Le portrait de Fournier est réalisé par JJ Kucek avec l’aimable autorisation du Kunsthaus Graz.