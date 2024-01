Décès de civils à Gaza : relativement faibles :: Gatestone Institute

Les actions militaires d’Israël ont produit beaucoup moins de morts et un ratio de morts civils/combattants bien inférieur à celui de toute guerre urbaine comparable. Ceci est particulièrement significatif compte tenu de la réalité selon laquelle le Hamas a délibérément augmente tué des civils en utilisant des femmes et des enfants comme boucliers humains et en cachant son personnel et son équipement militaires parmi les civils. Sur la photo : des Gazaouis, protégés par l’armée israélienne, marchent le long d’un couloir sûr dans le nord de la bande de Gaza, quittant la zone de combat en direction du sud de la bande de Gaza, le 10 novembre 2023. Les terroristes du Hamas avaient ordonné aux Gazaouis de ne pas se mettre en sécurité et ont tiré sur eux alors qu’ils tentaient de fuir. (Photo par Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Vous ne le sauriez pas à la lumière de la décision acerbe que vient de rendre la Cour internationale de Justice (CIJ) contre Israël, mais le nombre de morts parmi les civils de Gaza – y compris les enfants et les femmes – est parmi les plus bas de l’histoire d’une guerre comparable. Au cours des derniers mois, ce chiffre est encore plus bas.

Selon Le New York Times“Le nombre de morts quotidiens à Gaza a diminué de plus de moitié au cours du mois dernier”, et a diminué de près des deux tiers depuis fin octobre. En outre, le pourcentage de victimes civiles par rapport aux combattants a également diminué considérablement.

Dans un euphémisme massif, Le New York Times a également signalé que ces réductions considérables du nombre de morts civiles ont été « quelque peu négligées » par les médias et les critiques. “Quelque peu”! Ils ont été totalement enterrés et ignorés. Le New York Times a également estimé que «les critiques les plus sévères d’Israël ont tort de l’accuser de vouloir maximiser le nombre de morts civiles».

Ce n’est pas un hasard si ce nombre réduit de victimes civiles a été « quelque peu négligé » par les médias et par les critiques d’Israël, y compris auparavant par Le New York Times lui-même. Israël est soumis à une politique de deux poids, deux mesures perceptible lorsqu’il s’agit de couvrir ses actions militaires.

Même avant la récente réduction spectaculaire du nombre de morts civiles, les actions militaires d’Israël ont produit beaucoup moins de morts et un ratio de morts civils/combattants bien inférieur à celui de toute guerre urbaine comparable. Ceci est particulièrement significatif compte tenu de la réalité selon laquelle le Hamas a délibérément augmente tué des civils en utilisant des femmes et des enfants comme boucliers humains et en cachant son personnel et son équipement militaires parmi les civils. Le ratio actuel entre civils et combattants est bien inférieur à deux pour un, ce qui se compare extrêmement favorablement aux ratios atteints par d’autres démocraties occidentales dans la guerre urbaine.

Les critiques d’Israël ne citent presque jamais de données comparables provenant d’autres affrontements militaires. Cette omission donne la fausse impression que le nombre de victimes civiles à Gaza est parmi les plus élevés de l’histoire, alors qu’il est en fait parmi les plus bas.

Chaque mort d’un civil innocent – ​​en particulier parmi les bébés et les très jeunes enfants – est une tragédie. Ce sont ces décès qui sont toujours mis en avant par le Hamas dans les médias, mais personne ne sait combien de ces décès surviennent réellement parmi ce segment le plus vulnérable de la population, et combien d’entre eux sont le résultat du fait que le Hamas utilise délibérément de jeunes enfants comme boucliers.

Les chiffres du Hamas pour total les décès ne prétendent pas distinguer les combattants de ce qu’ils considèrent comme des décès de civils. Ils ne donnent jamais l’âge des « enfants » qu’ils prétendent avoir été tués, bien qu’ils considèrent toute personne de moins de 19 ans comme un enfant, même s’il s’agit de combattants actifs. Le Hamas a recruté des combattants âgés de 13 à 19 ans. Les chiffres du Hamas ne prennent pas non plus en compte les Gazaouis qui ont été tués par des roquettes lancées par des terroristes, ni les Gazaouis qui ont été tués par le Hamas pour avoir refusé ses ordres de ne pas se déplacer vers des endroits plus sûrs.

Le New York Times’ conclusion selon laquelle les nouvelles données suggèrent qu’il est « faux d’accuser [Israel] de vouloir maximiser le nombre de morts civiles » est tout à fait pertinent par rapport aux fausses accusations de génocide examinées par la Cour internationale de Justice.

Les nations engagées dans un génocide ne font pas autant d’efforts pour tenter de réduire le nombre de victimes civiles, notamment en exposant leurs propres soldats à des risques accrus en employant des forces terrestres concentrées au lieu de compter exclusivement sur des bombardements aériens et maritimes. La CIJ devrait immédiatement rejeter les accusations de génocide contre Israël et lancer des accusations de crimes de guerre contre le Hamas et l’Iran, qui tentent tous deux délibérément d’augmenter le nombre de morts civiles.

La baisse du taux de mortalité civile parmi les habitants de Gaza devrait également mettre fin à la campagne visant à imposer un cessez-le-feu à Israël avant que Tsahal n’achève sa mission légitime de détruire la capacité militaire du Hamas. Mener à bien cette mission sauvera des vies civiles à long terme, en réduisant la capacité du Hamas à tenir sa promesse de répéter la barbarie du 7 octobre et également en réduisant son utilisation de boucliers civils.

La conduite d’Israël dans sa guerre défensive, lancée par le Hamas, a été exemplaire. Il satisfait à toutes les normes internationales et ses efforts visant à minimiser les pertes civiles tout en atteignant ses objectifs légitimes ont généralement été couronnés de succès. Il y a toujours un compromis entre la réduction du nombre de morts parmi les civils ennemis et l’augmentation des risques pour ses propres soldats et civils. Israël a trouvé un meilleur équilibre que la plupart des autres pays, suite aux actes barbares sans précédent du Hamas.

Le temps est venu, et il est en fait attendu depuis longtemps, pour que le monde cesse d’imposer deux poids, deux mesures à l’État-nation du peuple juif. Les doubles standards sont une forme d’intolérance, et lorsque l’intolérance s’adresse au seul État-nation du peuple juif, elle devient une forme d’antisémitisme international contre les Juifs parmi les nations. Il faut que ça s’arrête.