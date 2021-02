Christopher Plummer, le fringant acteur primé qui a joué le rôle du capitaine von Trapp dans le film «The Sound of Music» et qui est devenu à 82 ans le plus ancien lauréat d’un Oscar de l’histoire, est décédé. Il avait 91 ans.

Plummer est décédé vendredi matin à son domicile dans le Connecticut avec sa femme, Elaine Taylor, à ses côtés, a déclaré Lou Pitt, son ami et directeur de longue date.

Pendant plus de 50 ans dans l’industrie, Plummer a joué des rôles variés allant du film «La fille au tatouage de dragon» à la voix du méchant dans «Up» de 2009 et en tant qu’avocat avisé dans «Inherit the Wind» de Broadway . » En 2019, il a joué le rôle de romancier mystérieux assassiné dans le polar de Rian Johnson «Knives Out».

Mais c’est face à Julie Andrews en tant que von Trapp qui a fait de lui une star. Il a joué un capitaine autrichien qui doit fuir le pays avec sa famille de chanteurs folkloriques pour échapper au service dans la marine nazie, un rôle qu’il a déploré comme étant «sans humour et unidimensionnel». Plummer a passé le reste de sa vie à se référer au film comme «The Sound of Mucus» ou «S&M».

«Nous avons tellement essayé d’y mettre de l’humour», a-t-il déclaré à l’Associated Press en 2007. «C’était presque impossible. C’était juste une agonie d’essayer de faire de ce type une figurine en carton.

Le rôle a catapulté Plummer à la célébrité, mais il n’a jamais pris la tête des hommes, malgré ses cheveux argentés, sa belle apparence et son accent anglais toujours aussi léger. Il préférait les parties de personnage, les considérant plus charnues.

Les hommages sont rapidement venus d’Hollywood et de Broadway. Joseph Gordon-Levitt l’a appelé «l’un des plus grands» et George Takei a posté «Reposez-vous dans la musique éternelle, capitaine von Trapp». Dave Foley, un compatriote canadien, a écrit: «Si je vis jusqu’à 91 ans, j’aurai peut-être le temps d’apprécier pleinement tout l’excellent travail de Christopher Plummer.

Plummer a connu une renaissance cinématographique remarquable tard dans la vie, qui a commencé avec sa performance acclamée en tant que Mike Wallace dans le film de Michael Mann de 1999 «The Insider», a continué dans des films tels que «A Beautiful Mind» de 2001 et «The Last Station» de 2009, dans lequel il a joué un Tolstoï se détériorant et a été nominé pour un Oscar.

En 2012, Plummer a remporté un Oscar de l’acteur de soutien pour son rôle dans «Beginners» en tant que Hal Fields, un directeur de musée qui devient ouvertement gay après la mort de sa femme de 44 ans. Sa relation amoureuse et finale devient une inspiration pour son fils, qui lutte avec la mort de son père et comment trouver l’intimité dans une nouvelle relation.

«Trop de gens dans le monde sont mécontents de leur sort. Et puis ils prennent leur retraite et ils deviennent des légumes. Je pense que la retraite dans n’importe quelle profession est la mort, donc je suis déterminé à continuer à craquer », a-t-il déclaré à AP en 2011.

Plummer en 2017 a remplacé Kevin Spacey dans le rôle de J. Paul Getty dans «Tout l’argent du monde», six semaines seulement avant que le film ne sort en salles. Ce choix qui a été officiellement validé de la meilleure façon possible pour le film – une nomination aux Oscars de soutien pour Plummer, son troisième. En 2019, il a joué dans la série dramatique à suspense télévisée «Départ».

Il y a eu des périodes de jachère dans sa carrière – un film «Pink Panther» ici, un «Dracula 2000» là-bas et même un «Star Trek» – en tant que Klingon, rien de moins. Mais Plummer avait en tête d’autres raisons que les scripts.

«Pendant longtemps, j’ai accepté des pièces qui m’ont emmené dans des endroits attrayants du monde. Plutôt que de tourner dans le Bronx, je préférerais aller dans le sud de la France, créature folle que je ne suis », a-t-il déclaré à AP en 2007.« Et j’ai donc sacrifié une grande partie de ma carrière pour des hôtels plus agréables et des plages plus attrayantes.

L’acteur né au Canada a interprété la plupart des principaux rôles de Shakespeare, notamment Hamlet, Cyrano, Iago, Othello, Prospero, Henry V et un stupéfiant «King Lear» au Lincoln Center en 2004. Il a souvent été la vedette du Stratford Shakespeare Festival au Canada. .

«Je suis devenu de plus en plus simple en jouant à Shakespeare», a-t-il déclaré en 2007. «Je ne suis plus aussi extravagant qu’avant. Je n’écoute plus tellement ma voix. Tous les pièges de la lecture des classiques – vous pouvez tomber amoureux de vous-même. «

Il a remporté deux Tony Awards. Le premier était en 1974 pour le meilleur acteur dans une comédie musicale pour avoir joué le rôle-titre dans «Cyrano» et le deuxième en 1997 pour son interprétation de John Barrymore dans «Barrymore». Il a également remporté deux Emmys.

Plummer est né Arthur Christopher Orme Plummer à Toronto. Son arrière-grand-père maternel était l’ancien premier ministre canadien Sir John Abbott. Ses parents ont divorcé peu de temps après sa naissance et il a été élevé par sa mère et ses tantes.

Plummer a commencé sa carrière sur scène et à la radio au Canada dans les années 1940 et a fait ses débuts à Broadway en 1954 dans «The Starcross Story». Bien qu’il soit encore relativement inconnu, il a été choisi comme Hamlet dans une performance de 1963 avec Robert Shaw et Michael Caine. Il a été enregistré par la BBC au château d’Elseneur au Danemark, où se déroule la pièce, et sorti en 1964. Il a remporté un Emmy.

Plummer a épousé l’actrice lauréate d’un Tony Tammy Grimes en 1956, et a engendré son unique enfant, l’actrice Amanda Plummer, en 1957. Comme ses deux parents, elle a également remporté un Tony, en 1982 pour «Agnes of God». (Grimes a remporté deux Tonys, pour « Private Lives » et « The Unsinkable Molly Brown. »)

Plummer et Grimes ont divorcé en 1960. Un mariage de cinq ans avec Patricia Lewis a pris fin en 1967. Plummer a épousé sa troisième femme, la danseuse Taylor, en 1970, et lui a attribué l’avoir aidé à surmonter un problème d’alcool.

Il a reçu la plus haute distinction civile du Canada lorsqu’il a été investi comme Compagnon de l’Ordre du Canada par la reine Elizabeth II en 1968, et a été intronisé au Temple de la renommée du théâtre américain en 1986.