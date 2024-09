Décès de Chad McQueen : la star de Karaté Kid et fils de Steve McQueen décède à l’âge de 63 ans

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Chad McQueen, connu pour son rôle emblématique du tyran Dutch dans Karaté Kid Le réalisateur et producteur de films, James Bond, est décédé mercredi à Palm Springs, en Californie. Il avait 63 ans.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père Chad McQueen », ont déclaré sa femme Jeanie et ses enfants Chase et Madison sur les réseaux sociaux.

« Son parcours remarquable en tant que père aimant pour nous, ainsi que son engagement indéfectible envers notre mère, illustrent véritablement une vie remplie d’amour et de dévouement.

« Sa passion pour la course a non seulement mis en valeur son talent exceptionnel, mais a également servi à honorer l’héritage de son père, un témoignage des valeurs qui lui ont été inculquées.

« Il nous a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement et nous continuerons non seulement son héritage mais aussi celui de notre grand-père.

« En tant que famille, nous devons traverser cette période difficile et nous demandons de bien vouloir respecter notre intimité pendant que nous nous souvenons de sa vie extraordinaire et que nous la célébrons. »

L’avocat de McQueen, Arthur Barens, a confirmé à TMZ qu’il était décédé d’une défaillance d’organe dans son ranch de Palm Springs.

McQueen était le fils du « King of Cool » Steve McQueen, dont il partageait et suivait la passion pour le métier d’acteur et la conduite de course automobile.

Mieux connu pour son rôle de Dutch dans le film de 1984 Le Karaté Kid et sa suite de 1986 Karaté Kid 2ème partieL’interprétation de McQueen en tant que membre du Cobra Kai est l’un des moments marquants de la culture pop des années 1980.

Il a continué à apparaître dans des films comme Fièvre extrême en 1985, New York Cop en 1993, Jimmy Hollywood en 1994, Ligne rouge en 1995, Tracé de la paperasse en 1998, L’automne : le prix du silence en 2001, et a remporté un Telly Award pour son documentaire Filmer à grande vitesse.

Mais c’est la carrière de pilote automobile de McQueen qui a été la plus fructueuse. Il a participé à des événements comme les célèbres 24 heures du Mans et les 12 heures de Sebring, et a fondé McQueen Racing en 2010, qui crée des voitures, des motos et des accessoires personnalisés.

« Je ne trouvais plus amusant de jouer la comédie », a déclaré McQueen à l’Associated Press en 2005. « J’ai donc décidé de m’engager totalement dans la course automobile. »

Il a continué à courir professionnellement mais a subi un accident presque mortel en 2006 alors qu’il s’entraînait pour l’événement Rolex 24 du Daytona International Speedway.

Il a survécu à une fracture de la jambe inférieure et à de multiples fractures des vertèbres et des côtes, mais l’accident a mis fin à sa carrière de pilote professionnel.

McQueen a continué à produire les documentaires Je suis Steve McQueen et Steve McQueen : L’Homme et Le Mansà propos de son père.

Il était producteur exécutif du film Yucatanen début de développement chez Netflix par les producteurs Robert Downey Jr et Susan Downey, selon Date limite.

Yucatan est un projet que McQueen et son ami de la famille Lance Sloan, un dirigeant de Warner Bros, essayaient de lancer depuis plus de deux décennies, après avoir trouvé près de 1 700 pages de notes et de storyboards compilés par Steve McQueen dans un coffre après sa mort en 1980.

Le film suivait la recherche d’un trésor maya dans la péninsule du Yucatan par un expert en sauvetage renégat, et le storyboard original montrait Steve McQueen dans le rôle principal.

Sean Kanan, qui a joué Mike Barnes dans Karaté Kid 3ème partie et Cobra Kaia rendu hommage à McQueen sur les réseaux sociauxen disant : « Il a laissé une impression inoubliable sur l’univers de Karate Kid. Je souhaite à sa famille force et paix pendant cette période difficile. Repose en paix Chad. »