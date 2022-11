Décès de célébrités : Jake Flint, chanteur de Red Dirt

Le musicien de l’Oklahoma Jake Flint est décédé subitement au cours du week-end, quelques heures après son mariage, a déclaré son publiciste Clif Doyal à CNN.

Il avait 37 ans.

“Jake Flint était un véritable ambassadeur de la scène musicale de l’Oklahoma et du Texas Red Dirt”, a déclaré Doyal. “Il n’était pas seulement un auteur-compositeur prolifique, un artiste du disque et un interprète en direct très demandé, mais il était également un partisan infatigable d’autres talents dans toute la région, toujours prêt à donner un coup de main pour aider tous ceux qui en avaient besoin. Avec son sourire contagieux et un sens de l’humour désarmant, il était aimé par beaucoup, et je crois que, avec sa musique, sera son héritage durable.”

Doyal a dit que Flint était mort dans son sommeil. Sa cause de décès est inconnue.

CNN a contacté le bureau du médecin légiste pour plus d’informations.

La mariée de Flint, Brenda Flint, a posté un clip vidéo du jour de leur mariage sur Facebook, montrant les deux dansant et riant alors qu’ils posaient pour des portraits, le sous-titrant simplement : “Je ne comprends pas”.

“Nous devrions regarder des photos de mariage, mais à la place, je dois choisir des vêtements pour enterrer mon mari”, a-t-elle déclaré dans un autre post. “Les gens ne sont pas censés ressentir autant de douleur. Mon cœur est parti et j’ai vraiment besoin qu’il revienne. Je ne peux pas en supporter beaucoup plus. J’ai besoin de lui ici.”

L’ancienne manager de Flint, Brenda Cline, a écrit sur Facebook qu’elle “l’aimait beaucoup comme un fils” et l’a décrit comme “l’artiste le plus drôle, le plus hilarant, le plus travailleur et le plus dévoué avec lequel j’ai jamais travaillé dans ma carrière”.

La musique Red Dirt est “un mélange de country, de bluegrass, de rock et de honky tonk” qui a pris naissance près de Stillwater, dans l’Oklahoma, selon un site touristique d’État.