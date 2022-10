Décès de célébrités en 2022 : la comédienne Judy Tenuta

LOS ANGELES –

Judy Tenuta, une stand-up impétueuse qui s’est effrontément présentée comme la “déesse de l’amour” et a tourné avec George Carlin alors qu’elle construisait sa carrière à l’âge d’or de la comédie des années 1980, est décédée jeudi. Elle avait 72 ans.

Tenuta est décédée jeudi après-midi chez elle à Los Angeles, avec sa famille autour d’elle, a déclaré le publiciste Roger Neal à l’Associated Press. La cause du décès était un cancer de l’ovaire.

“C’était une interprète très drôle et incroyable”, a déclaré Neal, et c’était toujours “un moment heureux d’être avec elle”.

Tenuta avait affirmé que sa date de naissance était le 7 novembre 1965, mais elle est née en 1949, a déclaré Neal. “Elle était de la vieille école, donc elle ne dirait jamais son âge réel, mais maintenant qu’elle est partie, nous pouvons lui dire son âge réel”, a-t-il ajouté.

Son visage en forme de cœur, surmonté de cheveux bouffants avec un accent de fleur, donnait une impression de douce innocence qui a été rapidement brisée par son débit bruyant et graveleux et son humour acide, jurons inclus. L’accordéon qu’elle intégrait à son numéro était “un instrument d’amour et de soumission”, comme elle l’appelait affectueusement.

Elle faisait partie d’une génération d’artistes qui ont contribué à la popularité de la comédie en direct dans des clubs du pays, notamment le Comedy Store à Los Angeles, Laff Stop à Houston et Caroline’s à New York. Un domaine typiquement masculin a trouvé de la place pour les femmes, y compris Tenuta.

Tenuta a attiré l’attention nationale en 1987 avec “On Location: Women of the Night”, une émission spéciale de HBO dans laquelle elle a joué avec Ellen DeGeneres, Paula Poundstone et Rita Rudner.

Dans l’émission spéciale “American Comedy Awards” de 1988, Tenuta a été nommée meilleure interprète féminine de club de comédie face au vainqueur masculin Jerry Seinfeld. Parmi les autres lauréats cette année-là pour leur club ou leur travail à l’écran, citons Robin Williams, Lily Tomlin et Bette Midler.

“Je l’échangerais dans une minute, si je pouvais juste être une épouse et une mère”, a plaisanté Tenuta, enveloppée d’or et mâchant de la gomme, qui a accepté son prix de Carlin.

Elle était fréquemment invitée dans des talk-shows et des jeux télévisés de fin de soirée et avec le jock radiophonique Howard Stern. Ses crédits d’acteur et de voix off étaient éclectiques, y compris des apparitions dans “The Weird Al Show” et “Space Ghost Coast to Coast”. Elle est apparue sur scène dans “The Vagina Monologues” à Los Angeles et Chicago.

Tenuta a grandi dans la banlieue de Chicago de Maywood, fréquentant des écoles catholiques dont une qu’elle a surnommée “St. Obnoxious and Bondage”. Elle a dit qu’elle était la “petite fleur isolée” – Petite Fleur devenant l’un de ses surnoms de scène – dans une famille catholique qui comprenait six frères.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a occupé des petits boulots, notamment emballer de la viande et faire l’inventaire d’un point de vente de vêtements religieux catholiques.

“J’ai été viré parce qu’ils m’ont surpris en train d’essayer le truc”, a déclaré Tenuta lors d’une interview en 1989 avec l’Associated Press. “Alors le patron est entré, et je suppose qu’il s’est un peu énervé. Et j’ai dit:” Eh bien, je dois voir s’ils ont l’air bien, cochon. J’essaie d’apporter des améliorations à ces gonzesses.

Tenuta a ensuite rejoint la troupe de comédiens de Chicago Second City avant de commencer sa carrière solo. Malgré ses vêtements extravagants et son apparence de scène bizarre, Tenuta a déclaré que la plupart des gens avaient immédiatement compris son acte, qui comprenait la religion égocentrique qu’elle appelait “Judy-ism”.

“Dans ma religion, je suis la seule à pouvoir me plaindre. Ce qui est vraiment bien avec ma religion, c’est que vous pouvez oublier vos problèmes et penser aux miens pendant un moment”, a-t-elle déclaré à AP.

La journaliste d’Associated Press Mallika Sen a contribué à ce reportage depuis New York.