Décès de Bob Hacker, membre du conseil municipal de Joliet depuis 34 ans qui a ouvert la voie au centre commercial Louis Joliet – Shaw Local

Des visites auront lieu dimanche pour Robert Hacker, membre de longue date du conseil municipal de Joliet, dont les réalisations comprenaient une initiative visant à assurer la construction du centre commercial Louis Joliet à Joliet.

Hacker, 87 ans, est décédé samedi à son domicile de Joliet, selon sa nécrologie.

Il a siégé au conseil municipal pendant 34 ans avant de perdre une élection en 2005.

Hacker faisait également partie d’une entreprise familiale de bois, Hacker Lumber, et est devenu plus tard vendeur pour l’ancien Alexander Lumber à Joliet pendant 36 ans jusqu’en décembre, selon sa nécrologie.

Hacker a conservé son intérêt pour le gouvernement de la ville et son appétit pour l’activité, a déclaré Michael Turk, un ami et ancien membre du conseil qui, comme Hacker, a servi pendant 34 ans.

“Jusqu’à il y a cinq semaines, il était lui-même”, a déclaré Turk. “Il était intéressé par ce qui se passait avec la ville et ce qui se passait avec le conseil.”

Hacker depuis décembre, alors qu’il n’était plus vendeur pour Alexander, “souhaitait juste pouvoir faire quelque chose pendant une demi-journée”, a déclaré Turk. “Il avait besoin de quelque chose à faire.”

Cette énergie a bien servi Joliet dans les années 1970 lorsque Hacker a appris que des terrains étaient achetés dans une zone non constituée en société entre Joliet et Plainfield pour un centre commercial couvert, la plus grande tendance de développement du commerce de détail à l’époque.

Bob Hacker, ancien membre du conseil municipal de Joliet, décédé le 1er octobre, se tient devant le centre commercial Louis Joliet, qu’il a aidé à amener à Joliet en 1978. (Bob Okon)

Il a porté le projet à l’attention de la ville et a exhorté à faire pression pour que le centre commercial fasse partie de Joliet.

Hacker a personnellement rencontré des résidents et des propriétaires fonciers de la région pour les persuader de s’annexer à Joliet dans le cadre de l’effort visant à étendre les limites de la ville jusqu’au site du centre commercial, qui aurait pu faire partie du village de Plainfield.

Il s’est également rendu à Homart Development Company, la filiale de Sears qui était censée construire le centre commercial mais qui essayait de travailler dans les coulisses, pour convaincre l’entreprise que le centre commercial devrait être à Joliet.

“J’ai essayé d’obtenir une réunion, et ils n’arrêtaient pas de la reporter”, a déclaré Hacker au Herald-News dans une interview en 2018. “Alors j’ai dit:” Vous ne me laissez pas entrer, je vais faire exploser ça dans les médias. Nous avons eu une réunion.

En 2018, année du 40e anniversaire de l’ouverture du centre commercial, la ville a désigné une section d’Essington Road menant au centre commercial en l’honneur de Hacker.

Hacker faisait partie d’un réseau d’hommes d’affaires à l’esprit civique qui ont continué à se réunir régulièrement après son départ du conseil. Ils comprenaient Joe Shetina, un membre du conseil pendant 36 ans qui a également servi avec Hacker et qui décédé en avril.

“Notre groupe se réduit chaque jour”, a déclaré Hacker après la mort de Shetina.

Parmi les survivants de Hacker figurent sa femme, Katherine « Cottie », et sa fille, Diane.

Les visites auront lieu dimanche de 13h à 18h à la Maison funéraire Fred C. Dames, 3200 chemin noir, Joliet.

Plus de détails sont fournis dans la nécrologie de Hacker dans The Herald-News et sur le site Web de Fred C. Dames Funeral Home.