Décès dans un parc d’attractions au Danemark : une fille de 14 ans meurt dans un manège

COPENHAGUE –

Une jeune fille de 14 ans est décédée jeudi dans un parc d’attractions populaire du nord du Danemark, a indiqué la police, apparemment lorsque la partie arrière d’un manège de montagnes russes a déraillé.

Un garçon de 13 ans a été blessé à une main, a annoncé la police.

Henrik Ragborg Olsen, directeur du parc d’attractions Tivoli Friheden à Aarhus, la deuxième plus grande ville du Danemark, a déclaré au journal local Aarhus Stiftstidende que “les deux sièges arrière” des montagnes russes Cobraen étaient suspendus “sous le train de wagons”.

La police a déclaré avoir reçu un appel à 12 h 50 indiquant qu’une voiture était coincée dans un manège à Tivoli Friheden et que plusieurs personnes étaient coincées. Deux personnes étaient assises sur les sièges arrière et ont été emmenées par des secouristes, a rapporté le journal. Ragborg Olsen a déclaré au quotidien Ekstra Bladet que les deux hommes avaient été grièvement blessés et transportés à l’hôpital.

L’accident s’est produit sur les montagnes russes de Cobraen et le parc a été fermé, a indiqué la police.

Une enquête a été ouverte sur les causes de l’accident et la police a interrogé des témoins.

Les montagnes russes mesurent 25 mètres (82 pieds) de haut et les wagons ont une vitesse maximale de 70 kilomètres à l’heure (44 mph), selon le site Web de Tivoli Friheden.

Le parc d’attractions se trouve dans la partie sud d’Aarhus, à 156 kilomètres (97 miles) au nord-ouest de Copenhague.