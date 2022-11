Décès dans la Manche : le gouvernement n’a “rien appris” depuis la mort de 31 personnes dans la tragédie | Nouvelles du Royaume-Uni

Le gouvernement n’a “rien appris” de la mort évitable de 31 personnes dans la Manche, ont déclaré des organisations caritatives à l’occasion de l’anniversaire de la tragédie.

Le 24 novembre 2021, un canot pneumatique avec 34 personnes à bord a coulé alors qu’ils tentaient de faire le dangereux voyage vers le Royaume-Uni depuis France.

La catastrophe – la pire catastrophe de migrants jamais survenue dans le détroit de Douvres – a coûté la vie à la plupart des personnes à bord, y compris un bébé à naître.

Une veillée pour les personnes décédées aura lieu ce soir sur la place du Parlement, organisée par l’association caritative pour réfugiés Care4Calais, tandis qu’une autre est attendue à Dunkerque, en France.

Le gouvernement a déclaré que ses pensées allaient aux familles des victimes et a affirmé que sa loi controversée sur la nationalité et les frontières commençait à avoir un impact sur les passeurs.

Zana Mamand Mohammad, dont le frère a perdu la vie dans la catastrophe, a déclaré : “Mon frère adolescent, un an après ta disparition, j’ai essayé sans arrêt de trouver quoi que ce soit sur toi et j’ai frappé à toutes les portes.

“Je regarde toujours mon téléphone dans l’espoir d’un message ou d’un appel de votre part. Je fais de mon mieux pour obtenir justice pour vous et vos amis.”

Des dizaines de milliers de personnes ont fait la dangereuse traversée vers le Royaume-Uni depuis la tragédie de l’année dernière.



Dans les jours qui ont suivi l’incident, il y a eu un tollé général et les politiciens des deux côtés de la Manche n’ont pas tardé à condamner les trafiquants d’êtres humains et à exiger des solutions.

Mais au cours des 365 jours qui se sont écoulés depuis la noyade de ces 31 personnes, près de 44 000 ont effectué la traversée périlleuse et les chiffres ne font qu’augmenter, selon les données de l’agence de presse PA.

“Le gouvernement n’a rien appris de la tragédie de l’année dernière”, a déclaré Tim Naor Hilton, directeur général de Refugee Action, à Sky News.

Il a accusé le gouvernement de continuer à « accumuler l’hostilité envers les demandeurs d’asile ».

Il a ajouté: “Il n’y a pas d’itinéraires sûrs pour la plupart des gens pour atteindre le Royaume-Uni, un arriéré boule de neige, des dizaines de milliers de personnes entreposées dans des hôtels et des centaines de millions gaspillés pour un accord avec le Rwanda, des drones, une interdiction de travail et d’autres moyens de dissuasion cruels et inefficaces. régimes.

“Cette hostilité rend plus probable qu’il y ait une tragédie – que ce soit dans la Manche ou parmi les demandeurs d’asile vivant dans la pauvreté et l’isolement au Royaume-Uni.”

La France et le Royaume-Uni critiqués pour les décès



Un rapport préliminaire sur la tragédie a affirmé que Les services de secours français et britanniques s’étaient mutuellement responsabilisés lors de l’horrible incident.

Il a allégué que les passagers ont d’abord appelé les services de secours vers 2 heures du matin, puis ont continué pendant près de deux heures, les suppliant d’intervenir.

“Aujourd’hui, nous nous souvenons des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts dans la Manche alors qu’ils cherchaient la sécurité au Royaume-Uni”, a déclaré Steve Valdez-Symonds, directeur des droits des réfugiés et des migrants pour Amnesty International UK, à Sky News.

“Cette tragédie aurait pu et aurait dû être évitée si les gouvernements des deux côtés de ces eaux avaient donné la priorité à la vie, au bien-être et aux droits de ces personnes – y compris leur droit de demander l’asile.

“La simple vérité est que les personnes fuyant la guerre et la persécution continueront à faire ces voyages périlleux – que ce soit par bateau ou par d’autres moyens – si les gouvernements refusent de partager la responsabilité de fournir un accès sûr à des systèmes d’asile fonctionnant correctement.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Nos pensées vont aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie lors de l’incident tragique de novembre dernier.

“Nous ne pouvons pas avoir une répétition de cet événement dévastateur, c’est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour perturber les gangs de passeurs derrière ces points de passage dangereux qui mettent des vies en danger à chaque voyage qu’ils organisent.

“Comme il est de pratique courante dans de telles circonstances, la Direction des enquêtes sur les accidents maritimes mène une enquête de sécurité axée sur la réponse d’urgence à l’incident, avec laquelle HM Coastguard et le Home Office coopèrent pleinement.”