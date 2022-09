Décès d’Anne Heche : tension entre les membres de la famille à propos du testament de la star

Le fils d’Anne Heche a déposé un document de neuf pages au tribunal suite à des tensions avec l’ex d’Heche, l’acteur James Tupper.

Homer Laffoon a précédemment déposé une requête pour prendre le contrôle de la succession de l’acteur après sa mort.

Heche est décédée en août après avoir écrasé sa voiture dans une maison de Los Angeles, ce qui a provoqué une explosion de feu.

Tupper s’est opposé à la pétition de Laffoon, affirmant qu’il était “” séparé “de sa mère au moment de sa mort”.

Anne Heche est décédée en août après avoir écrasé sa voiture dans une maison de Los Angeles, provoquant une explosion de feu.

L’acteur a été transporté d’urgence à l’hôpital mais a ensuite sombré dans le coma. elle a été prononcée légalement mort un peu plus d’une semaine plus tard, avant d’être retiré de l’assistance vitale.

Son fils, Homer Laffoon, a sorti un déclaration disant qu’elle serait enterrée au Hollywood Forever Cemetery à Los Angeles.

Il a dit:

Hollywood Forever est un lieu vivant, où les gens assistent à des films, des concerts et d’autres événements. Elle était notre maman, mais la gentillesse et l’effusion de ces derniers jours nous ont rappelé qu’elle appartient aussi à ses fans, à la communauté du divertissement, et maintenant, aux âges.

Maintenant, cependant, Personnes rapporte que l’ex de Heche, James Tupper, affirme que Laffoon était “” séparé “de sa mère au moment de sa mort” dans ses objections à “l’aptitude” du jeune homme de 20 ans à administrer la succession de sa mère.

Laffoon a critiqué la réclamation, la qualifiant de “inexacte et sans fondement” alors qu’il déposait mardi un supplément de neuf pages à sa précédente requête pour prendre le contrôle de la succession de l’acteur.

Dans son dossier, Laffoon affirme que Tupper a interféré avec les tentatives d’Homère de communiquer avec son demi-frère Atlas Heche Tupper, âgé de 13 ans, depuis la mort de Heche et qu’un document de 2011 que Tupper considère comme un testament, qui, selon lui, le nommait en fait et non Laffoon en tant qu’administrateur de la succession de Heche, n’est pas valide.

Laffoon dit que la signature sur le document n’appartenait pas à Heche et n’a pas été observée par deux témoins comme l’exige la loi.