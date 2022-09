Décès d’Anne Heche: des détails horribles révélés par les enregistrements radio des pompiers – National

Les enregistrements radio obtenus du service d’incendie de Los Angeles révèlent des détails macabres sur le sauvetage de l’acteur Anne Heche après qu’elle a écrasé sa Mini Cooper dans une maison le 5 août, déclenchant un brasier.

Heche, 53 ans, est décédée des suites de l’inhalation de fumée et de brûlures, selon le rapport d’un coroner qui a qualifié sa mort d’accident. Heche était dans le coma pendant une semaine avant d’être déclaré en état de mort cérébrale et retiré de l’assistance respiratoire le 14 août après la découverte d’un receveur d’organe compatible.

Records obtenus par NBC Los Angeles a révélé que les pompiers sur les lieux de l’accident étaient initialement confus quant à savoir s’il y avait quelqu’un dans la voiture qui avait besoin d’être sauvé. Les enregistrements horodatés montrent qu’il a fallu plus de 45 minutes à Heche pour être sauvée de son véhicule en flammes.

Il a fallu aux pompiers au moins 20 minutes pour accéder à la voiture de Heche et déterminer que quelqu’un se trouvait à l’intérieur, et au moins 20 minutes supplémentaires pour sortir la voiture du bâtiment en feu pour la sauver, selon les archives.

“Compte tenu des conditions d’incendie et de fumée intenses, ce n’était pas que vous pouviez voir clairement dans le véhicule ou être clairement en mesure d’y accéder”, a déclaré le chef adjoint des pompiers Richard Fields. a déclaré à NBC Los Angeles.

Fields a déclaré qu’il était “difficile pour nous de nous voir à l’intérieur de l’incendie de la structure de travail”.

Chronologie des événements

Selon les pompiers, Heche a écrasé sa voiture dans une maison à Mar Vista, Los Angeles vers 10 h 56. Le premier camion de pompiers est arrivé sur les lieux à 11 h 01, selon les archives.

En quelques secondes, les répartiteurs ont relayé un rapport selon lequel quelqu’un était coincé dans la voiture à l’intérieur de la maison en feu.

“Il y a une personne coincée à l’intérieur du véhicule”, a déclaré le répartiteur, selon les enregistrements des transmissions radio des pompiers.

Lorsque les ambulanciers sont arrivés, les pompiers sur les lieux leur ont ordonné de soigner une femme qu’ils avaient trouvée dans la maison. Fields a déclaré à NBC Los Angeles que le patient s’est avéré être un résident de la maison, et non le conducteur de la voiture.

À 11 h 18, un pompier a annoncé par radio que personne d’autre ne se trouvait à l’intérieur de la maison en flammes.

“Nous n’avons pas de patients pour le moment”, a déclaré le pompier, selon les enregistrements.

Après quatre minutes de conversations radio entre les pompiers à l’intérieur, l’un des commandants de l’incident a de nouveau posé des questions sur le conducteur.

“Laissez-moi clarifier cela – alors, vous avez un patient dans la voiture?” a déclaré le commandant de l’incident à 11h22

A 11h25, un pompier s’exprimant au travers d’un masque à oxygène annonce avoir retrouvé le conducteur.

« Nous avons identifié un patient, inaccessible pour le moment. Il est poussé contre le plancher ! dit le pompier.

Fields a déclaré à NBC Los Angeles qu’il était difficile de repérer Heche dans la voiture car elle s’était effondrée sous les sièges avant.

“Je dirai que l’endroit où la personne se trouvait dans le véhicule n’était pas sur le siège du conducteur, mais sur le plancher du siège du passager”, a-t-il déclaré.

Une fois que les pompiers ont confirmé que Heche était en vie, ils ont utilisé une dépanneuse robuste pour sortir la voiture de l’enfer, avec Heche toujours à l’intérieur. Elle a été retirée du véhicule vers 11 h 49, selon les archives.

“Nous avons un patient dans la voiture, en cours d’évaluation, sur le point d’être chargé sur la civière pour le transport”, a déclaré un pompier par radio.

Heche a été transporté au centre médical Ronald Reagan UCLA pour y être soigné avant d’être transporté au Grossman Burn Center de l’hôpital West Hills pour des soins spécialisés. Elle n’a jamais repris conscience après être tombée dans le coma et son certificat de décès indique qu’elle a été déclarée morte le 11 août.

Un rapport d’autopsie complet sur la mort de Heche est toujours en cours d’achèvement, a déclaré le bureau du coroner de Los Angeles.

Les sapeurs-pompiers ont « fait de leur mieux »

Les pompiers disent qu’ils n’auraient pas pu atteindre Heche plus rapidement même s’il n’y avait eu aucune confusion quant à savoir si quelqu’un avait besoin d’être sauvé.

Une présentation après action préparée pour les membres du personnel des pompiers a révélé qu’il avait fallu 30 minutes pour combattre l’incendie au point où les intervenants auraient pu effectuer un sauvetage, a rapporté NBC Los Angeles. Ainsi, même si la présence de Heche avait été confirmée immédiatement, les pompiers n’auraient probablement pas réagi différemment.

“J’imagine, juste sur la base de certains des officiers très expérimentés qui ont lancé la fusillade, qu’ils ont fait de leur mieux pour essayer d’identifier que quelqu’un se trouvait dans le véhicule”, a déclaré Fields.

“Nos pompiers faisaient tout”, a-t-il déclaré.

Les porte-parole de Heche et de son fils Homer Laffoon ont tous deux refusé de commenter la situation.

Heche, qui a joué dans les films Donnie Brasco, Promener le chien et je sais ce que tu as fait l’été dernier, faisait partie d’un couple homosexuel révolutionnaire dans les années 1990 lorsqu’elle est sortie avec l’humoriste et actrice Ellen DeGeneres. Contre la volonté de son studio, Heche est sortie publiquement lors de la première du tapis rouge de 1997 pour le film catastrophe Volcan, emmenant DeGeneres comme rendez-vous.

Le couple était ensemble depuis plus de trois ans avant que Heche ne mette fin à la relation.

Heche a remporté un Daytime Emmy Award en 1991 pour ses rôles de sœurs jumelles identiques dans le feuilleton NBC Un autre monde. Heche a également joué dans la comédie d’aventure de 1998 Six jours sept nuits avec Harrison Ford et a joué aux côtés de Demi Moore et Cher dans le téléfilm HBO Si ces murs pouvaient parler.

Plus tard dans sa carrière, Heche a joué le rôle de membre senior de la Defense Intelligence Agency dans la série télévisée NBC. Le brave et est apparu sur le spectacle de la concurrence Danser avec les étoiles fin 2020.

— avec des fichiers de Reuters

















