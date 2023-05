Décès d’Aditya Singh Rajput : Varun Sood, Rajniesh Duggall et d’autres célébrités expriment leur choc face à la mort subite de l’acteur de 32 ans

Un reportage très tragique a fait surface indiquant qu’un acteur et directeur de casting de 32 ans, Aditya Singh Rajput nous a quittés. Sa disparition soudaine a envoyé des ondes de choc dans l’industrie. Aditya Singh Rajpur a été retrouvé mort dans sa salle de bain de son appartement à Andheri. Les rapports affirment qu’Aditya a été déclaré mort dès qu’il a été transporté à l’hôpital. Aditya a été retrouvé par son ami dans la salle de bain. Une autopsie est en cours et une enquête est en cours, tandis qu’une surdose de drogue fait l’objet de spéculations dans plusieurs médias. De nombreuses célébrités de la télévision pleurent la disparition d’Aditya Singh Rajput.

Les célébrités pleurent la mort d’Aditya Singh Rajput

Varun Sood, Ashoke Pandit, Rajniesh Duggall, Suyyash Rai, Ruslaan Mumtaz et d’autres ont exprimé leur choc face à la disparition prématurée et soudaine d’Aditya Singh Rajput. Varun Sood a utilisé son compte Twitter et a publié des informations sur Aditya tout en se renseignant sur ses autres collègues de MTV. Suyyash Rai a commenté le message d’un paparazzi confirmant la disparition d’Aditya Singh Rajput. Ruslaan Mumtaz, Vindhya Tiwari, Falaq Naaz, Jyotsna Chandola, Manish Naggdev et d’autres ont commenté le post de Viral Bhayani parlant de la mort tragique de l’acteur.

L’athlète et actrice Prachika Tehlan a pris son compte Twitter et a écrit qu’elle se sentait désolée que des gens mettent fin à leurs jours à cause de substances étrangères. L’athlète devenue actrice raconte que Mumbai est la ville des rêves et qu’elle fait également face à des moments difficiles. L’actrice pleure la disparition d’Aditya en disant « Ce n’est pas seulement ta fin mais la fin de tant de personnes que tu as inspirées ». Ta famille doit être dévastée. Je demande aux gens d’être forts pour combattre leurs peurs et de ne pas prendre ces raccourcis », (sic). Découvrez les tweets et les commentaires des célébrités exprimant leur tristesse et leur choc face à la disparition d’Aditya Singh Rajput ici :

Je viens d’apprendre la nouvelle d’Aditya Singh Rajput.. Cela m’a vraiment secoué. Je sais que je ne suis en contact avec personne de l’époque de MTV, sauf quelques-uns… mais j’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé Varun Sood (@VSood12) 22 mai 2023

Un visage souriant si adorable .. et une personne ambitieuse .. ne sera plus là .. ce n’est pas seulement votre fin mais la fin de tant de personnes que vous avez inspirées. Ta famille doit être dévastée. Je demande aux gens d’être forts pour combattre leurs peurs et de ne pas prendre ces raccourcis. ?? Om Shanti ! (2/2) Prachika Tehlan (@Prachi_Tehlan) 22 mai 2023

C’est choquant. Je ne peux pas croire ça. Un gars qui aime s’amuser, un très bon acteur Aditya Singh Rajput est retrouvé mort dans son appartement dans la région d’Andheri. Corps envoyé pour l’autopsie. Je n’ai pas de mots pour exprimer ma peine et mes condoléances à la famille. ! ? pic.twitter.com/A1Whw84NZQ Ashoke Pandit (@ashokepandit) 22 mai 2023

Tellement choqué d’apprendre que tu n’es plus .. la dernière fois que j’ai rencontré lors de ma soirée de lancement de chanson .. plein de vie ??? Repose en paix #AdityaSinghRajput INNA LILLAHI WA INNA ILAYHI RAJIUN Saba Khan (@sabakhan_ks) 22 mai 2023

Aditya Singh Rajput faisait la fête avec ses amis quelques heures avant sa disparition

Pendant ce temps, la dernière histoire Instagram d’Aditya devient virale. Cela semble provenir d’un bar où il traînait avec ses amis, profitant du dimanche soir. L’histoire a été publiée il y a environ 19 heures. Pendant ce temps, on raconte que l’acteur avait réclamé de la nourriture et qu’il s’était senti acide après quoi il s’est effondré dans sa salle de bain. Il ne s’en est jamais remis, semble-t-il. Alors que l’enquête est toujours en cours, des discussions sur une éventuelle crise cardiaque ont également fait surface dans certains portails médiatiques. La vérité éclatera avec le rapport d’autopsie. Repose en paix, Aditya Singh Rajput.