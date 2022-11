Décès d’Aaron Carter: Nick Carter essuie ses larmes lors de l’hommage aux Backstreet Boys – National

Il n’y avait pas un œil sec en vue lorsque les Backstreet Boys ont interrompu leur concert à l’O2 Arena de Londres dimanche pour rendre hommage au jeune frère du membre Nick Carter, Aaron Carter, décédé samedi dans sa maison californienne.

Un diaporama contenant des photos du jeune frère Carter a été diffusé sur les écrans vidéo de l’arène, sur la chanson 2019 des Backstreet Boys, Pas de place. Aaron avait 34 ans.

Nick a essuyé ses larmes alors qu’il était étreint par les autres membres du groupe sur scène.

“Cette chanson est très spéciale pour nous parce que cette chanson parle de famille”, a expliqué Kevin Richardson à la foule en liesse. « Ce soir, nous avons le cœur un peu gros parce que nous avons perdu un membre de notre famille hier. Nous voulions juste trouver un moment dans notre émission pour le reconnaître.

“Le petit frère de Nick, Aaron Carter, est décédé hier”, a poursuivi Richardson. “Il fait partie de notre famille et nous vous remercions pour tout l’amour, tous vos vœux et tout votre soutien.”

Nick, 42 ​​ans, n’a pas parlé de son défunt frère sur scène.

Il a cependant partagé une série de photos de lui et d’Aaron sur Instagram avant le concert de dimanche.

“Mon cœur est brisé”, a-t-il écrit. “Même si mon frère et moi avons eu une relation compliquée, mon amour pour lui ne s’est jamais estompé.”

Le membre des Backstreet Boys a écrit qu’il avait toujours “gardé l’espoir” que son frère – qui avait parlé publiquement de ses luttes contre la toxicomanie et la maladie mentale – “trouverait l’aide dont il avait si désespérément besoin”.

“Mon frère me manquera plus que quiconque ne le saura jamais”, a-t-il conclu. “Maintenant, vous pouvez enfin avoir la paix que vous ne pourriez jamais trouver ici sur terre.”

Aaron a été retrouvé mort dans une baignoire dans sa maison du sud de la Californie. La cause officielle du décès n’a pas encore été dévoilée.

Au cours du week-end, sa sœur jumelle, Angel Conrad, a également partagé un hommage Instagram à son frère.

“Je sais que vous êtes en paix maintenant”, a écrit Conrad. “Je te porterai avec moi jusqu’au jour où je mourrai et que je te reverrai.”

La fiancée récurrente d’Aaron, Melanie Martin, a également partagé son chagrin publiquement depuis sa mort. Sur TikTok, elle a posté un clip de deux secondes d’elle-même en train de pleurer au volant de sa voiture, et un vieil enregistrement d’Aaron dansant pendant un livestream.

Le couple partage un fils de 11 mois, Prince.

L’album 2000 de Carter, Fête d’Aaron (Venez le chercher), vendu trois millions d’exemplaires et produit des singles à succès, dont la chanson titre et Je veux des bonbons. Ses vidéos ont été diffusées régulièrement sur Disney et Nickelodeon.

En 2009, Carter est apparu dans l’émission de concours ABC Danser avec les étoilesterminant à la cinquième place avec sa partenaire Karina Smirnoff.

Le cinquième et dernier album studio de Carter, AIMERest sorti en 2018.

— Avec des fichiers de l’Associated Press