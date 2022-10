Décès confirmé à la mine d’or du nord-ouest de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Newcrest Mining a confirmé un décès à sa mine d’or Brucejack dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique

Dans un communiqué ce matin, l’entreprise n’a donné aucun détail sur la nature de “l’incident isolé” qui a entraîné la mort d’un employé de son sous-traitant Procon le samedi 22 octobre.

“C’est une nouvelle dévastatrice que personne ne veut jamais entendre”, a déclaré le directeur général, Sandeep Biswas, dans le communiqué du 27 octobre.

“Le sentiment de profonde tristesse quand une vie est perdue ne s’oublie jamais. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux proches de notre collègue pendant cette période très difficile et émouvante. »

Les opérations minières restent suspendues à la mine dans l’attente d’une enquête en cours impliquant Newcrest, Procon et les «autorités compétentes».

“Newcrest partagera d’autres informations le cas échéant, reconnaissant la nécessité de respecter le processus d’enquête et, plus important encore, la vie privée de la famille en cas de deuil”, indique le communiqué.

Dans un communiqué antérieur, Newcrest a déclaré que Biswas, ainsi que le directeur de l’exploitation Craig Jones, le directeur de l’exploitation pour les Amériques, s’étaient rendus sur le site pour soutenir les employés et les sous-traitants.

Newcrest a également déclaré qu’il n’y avait aucune menace permanente pour la sécurité ou le bien-être physique de l’équipe de Brucejack.

« L’objectif de Newcrest est de fournir un soutien à toutes les personnes touchées pendant cette période difficile. Il n’y a rien de plus important que la sécurité et le bien-être de ceux qui travaillent chez Newcrest.”

Black Press Media a également contacté le ministère provincial responsable des mines pour obtenir des commentaires sur l’inspection de sécurité.

Brucejack est l’une des mines d’or en exploitation les plus riches au monde. Il est situé à 65 km au nord de Stewart dans une région surnommée le « Triangle d’or » de la Colombie-Britannique sur le territoire de la Première nation Tahltan.