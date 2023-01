Décès aux urgences : la Nouvelle-Écosse déclare qu’il n’y a pas de poursuites judiciaires concernant une publication sur les réseaux sociaux concernant le décès d’une femme aux urgences

HALIFAX –

Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse a déclaré mardi qu’il n’intenterait pas de poursuites judiciaires contre un politicien qui a publié des informations sur une femme décédée à l’hôpital après une attente de sept heures pour un médecin.

Le ministère a envoyé un courriel vendredi à Elizabeth Smith-McCrossin, la députée indépendante de Cumberland North, lui conseillant de retirer une lettre sur sa page Facebook qu’elle avait écrite à la ministre de la Santé Michelle Thompson.

“L’e-mail menaçait d’intenter une action en justice contre moi si je ne supprimais pas le message”, a déclaré Smith-McCrossin aux journalistes lundi.

Mardi, la lettre était toujours sur sa page Facebook. Il nomme Allison Holthoff, 37 ans, et la décrit comme une épouse et mère de trois enfants décédée au Centre régional de santé de Cumberland le 31 décembre.

Dans une déclaration envoyée par e-mail mardi soir, le département a exprimé sa sympathie à la famille Holthoff et a déclaré qu’il respectait le droit des membres de la législature de défendre les intérêts de leurs électeurs.

Il a déclaré que son message à Smith-McCrossin avait porté sur l’importance de respecter les informations personnelles sur la santé, ajoutant qu ‘”il n’était pas clair d’après la lettre du député qu’il avait la permission de son électeur de partager ces informations”. Rien n’indique que le département ait tenté de le découvrir, et une porte-parole du bureau de Smith-McCrossin a déclaré que le département n’avait pas enquêté avant d’envoyer son avertissement vendredi.

“Étant donné que la famille a rendu l’information publique, aucune autre action n’est envisagée”, a indiqué mardi le département.

Le courriel du ministère de la Justice du vendredi, obtenu à la suite d’une demande au bureau de Smith-McCrossin, l’informe que les renseignements médicaux sont protégés en vertu de la loi sur les renseignements personnels sur la santé et de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

“J’attire votre attention sur ce point afin que vous puissiez déterminer si vous souhaitez supprimer les informations personnelles sur la santé de votre correspondance publiée et limiter la divulgation ultérieure de ces informations personnelles”, a écrit Michelle Higgins, directrice exécutive de la division des services juridiques du département.

“Si les informations personnelles sur la santé continuent d’être diffusées sur les réseaux sociaux, nous examinerons toutes les options juridiques disponibles.”

Smith-McCrossin a déclaré qu’elle ne faisait que son travail en défendant un électeur. Elle a dit que le mari de Holthoff, Gunter Holthoff, était venu lui demander de l’aide le 3 janvier. La lettre au ministre de la Santé a été publiée trois jours plus tard.

Holthoff a depuis raconté l’histoire de sa femme à plusieurs médias et a fourni des détails sur ses dernières heures à l’hôpital.

Il a dit qu’il avait emmené sa femme à l’hôpital lorsqu’elle s’est effondrée dans une douleur extrême après s’être plainte de maux d’estomac à leur domicile près d’Amherst, en Nouvelle-Écosse, vers 11 h le 31 décembre. Après avoir été triée par le personnel de l’hôpital, elle a attendu plus de six heures aux urgences avant d’être emmenée dans une pièce à l’intérieur de l’unité, a-t-il déclaré. Il a fallu une heure avant qu’elle ne voie un médecin et ne reçoive un traitement contre la douleur.

Elle est décédée plus tard après que les médecins ont déterminé que son état s’était détérioré au point qu’elle ne pouvait plus être aidée. Sa cause de décès n’a pas été révélée.

L’autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse procède à un examen de ce qui s’est passé à l’hôpital.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 janvier 2023.