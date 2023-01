Décès au sirop contre la toux : aucune contamination signalée au Canada

Suite au décès de plus de 300 enfants à cause de sirops contre la toux contaminés dans plusieurs pays, Santé Canada affirme que cela fait plus d’une décennie que des cas similaires n’ont pas été identifiés ici.

Les enfants sont décédés en 2022 en Gambie, en Indonésie et en Ouzbékistan après avoir pris des sirops contre la toux en vente libre contenant des niveaux élevés de diéthylène glycol et d’éthylène glycol.

“Ces contaminants sont des produits chimiques toxiques utilisés comme solvants industriels et agents antigel qui peuvent être mortels même pris en petites quantités, et ne devraient jamais être trouvés dans les médicaments”, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué cette semaine. “Étant donné qu’il ne s’agit pas d’incidents isolés, l’OMS appelle les différentes parties prenantes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement médicale à prendre des mesures immédiates et coordonnées.”

Selon l’OMS, au moins sept pays pourraient être touchés, dont les Philippines, le Timor Leste, le Sénégal et le Cambodge. Les sirops contre la toux contaminés semblent avoir été fabriqués en Inde et en Indonésie. La plupart des victimes avaient moins de cinq ans et sont décédées d’une lésion rénale aiguë.

Dans une déclaration à CTVNews.ca, un porte-parole de Santé Canada a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de s’alarmer au Canada.

“Santé Canada n’a reçu aucune plainte ou rapport similaire concernant la contamination au glycol dans les sirops contre la toux et le rhume”, a déclaré un porte-parole de Santé Canada à CTVNews.ca. “En 2022, le Ministère a été sensibilisé à ce problème par des partenaires réglementaires internationaux et a mené une évaluation approfondie qui n’a identifié aucun impact canadien.”

Le porte-parole a ajouté que Santé Canada n’avait pas reçu de rapport d’effets indésirables graves liés à des médicaments contaminés au glycol depuis plus de 10 ans.

“Les entreprises canadiennes doivent s’assurer que les produits pharmaceutiques qu’elles vendent au Canada sont conformes aux exigences réglementaires strictes de Santé Canada en matière de sécurité et de qualité”, a expliqué le porte-parole. “Ces exigences s’appliquent que les produits pharmaceutiques soient fabriqués au pays ou à l’étranger.”

Tous les médicaments fabriqués ou importés pour la vente au Canada sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les aliments et drogues, qui sont supervisés par Santé Canada. Pour obtenir une licence d’importation de médicaments au Canada, les sites de production étrangers doivent également démontrer leur conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), qui est un système de normes de qualité internationales. Les cas de non-conformité potentielle aux normes et règlements canadiens peuvent faire l’objet d’une enquête par Santé Canada avec l’aide de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Santé Canada encourage toute personne détenant des renseignements sur la vente ou la publicité de produits « non conformes » à le signaler en utilisant le formulaire « Formulaire de plainte concernant un produit de santé », disponible à canadiensensante.gc.ca.



Avec des fichiers de Reuters