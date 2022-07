Décès à l’urgence du N.-B. : un patient décède pendant des heures avant d’être vu

FRÉDÉRICTON –

Le décès d’un patient dans la salle d’attente du service des urgences d’un hôpital de Fredericton cette semaine suscite des appels à des améliorations majeures du système de soins de santé de la province.

John Staples, un travailleur de soutien résidentiel, a été témoin de l’incident tôt mardi matin alors qu’il attendait avec un client à l’hôpital Dr. Everett Chalmers et a publié des détails sur les réseaux sociaux.

Il a dit que l’homme semblait ressentir beaucoup de douleur et d’inconfort alors qu’il attendait des heures dans un fauteuil roulant, mais qu’il a finalement semblé s’endormir.

“Le préposé aux urgences est sorti pour vérifier les gens et l’a vérifié”, a déclaré Staples lors d’une interview mercredi. “Elle s’est précipitée vers les urgences de manière très professionnelle, pour ne pas déclencher d’alarme et est revenue avec quelques autres personnes. Ils l’ont poussé à l’arrière et comme ils l’ont fait, ils ont appelé un code bleu”, a-t-il déclaré, faisant référence au code de l’hôpital. pour un arrêt cardiaque ou respiratoire.

“Malheureusement, le monsieur est décédé juste là avec nous. Il était littéralement sur le point d’obtenir des soins médicaux et ne les a pas reçus.”

Staples a déclaré qu’il ne blâmait pas le personnel occupé des urgences, mais qu’il pensait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec le système de santé et que des changements étaient nécessaires.

“Je pense qu’il faut examiner très longuement ce que nous avons mis en place pour les soins de santé. Pourquoi les gens meurent-ils dans les salles d’attente? J’ai vu des gens quitter la salle d’urgence sans être vus parce qu’ils étaient frustrés par le long temps d’attente », a-t-il déclaré.

Les libéraux de l’opposition ont réagi au décès du patient en réclamant la démission de la ministre de la Santé Dorothy Shephard et un financement pour embaucher davantage de personnel hospitalier.

« Malheureusement, compte tenu de l’incompétence du gouvernement Higgs et en particulier du ministre de la Santé face à la grave crise des soins de santé dans cette province, ce terrible résultat était une possibilité très réelle », a déclaré le porte-parole libéral en matière de santé Jean-Claude D’Amours dans une déclaration mercredi.

« Le premier ministre Higgs doit cesser de se plaindre au gouvernement fédéral, exiger que son ministre de la Santé démissionne et s’atteler à sauver notre système de santé avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré D’Amours. Higgs était à Victoria cette semaine où les premiers ministres du Canada ont appelé le gouvernement fédéral à discuter de l’avenir du financement des soins de santé.

Shephard a publié une déclaration pour dire qu’elle est attristée et préoccupée par la mort du patient, ajoutant qu’elle a demandé un examen de l’incident.

« Je n’ai aucun doute que chaque Néo-Brunswickois et tous nos travailleurs de la santé sont touchés par cette histoire. Nous voulons tous savoir que lorsque nous irons chercher de l’aide, elle sera là et qu’elle pourra être fournie », a déclaré Shephard.

Le Dr John Dornan, président du Horizon Health Network, qui supervise l’hôpital, a publié une déclaration pour confirmer le décès inattendu d’un patient et a déclaré qu’un processus d’examen avait commencé.

La publication Facebook de Staples décrivant l’incident a suscité de nombreux commentaires. “Les gens ne devraient pas avoir à mourir en attendant d’être vus”, a écrit une personne. « Aux plus hauts gradés, réveillez-vous !! C’est le Canada ! Un autre a déclaré : « Ce n’est pas un problème gouvernemental actuel. C’est un problème qui repose sur les épaules de tous les politiciens élus de cette province depuis 25 ans.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 juillet 2022