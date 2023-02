Décès à l’université d’Epsom : la police “enquête sur un éventuel meurtre-suicide”

La police de Surrey enquête pour savoir si la mort de la directrice de l’Epsom College, Emma Pattison, de son mari et de leur fille de sept ans, Lettie, était un meurtre-suicide, a-t-on appris.

Les détectives croient que George Pattison, 39 ans, a tué sa femme de 45 ans et Lettie avant de se suicider.

Les trois corps ont été retrouvés à leur domicile dans l’enceinte du collège de Surrey aux premières heures de dimanche. Selon certaines informations, les services d’urgence ont été alertés après que des coups de feu ont été entendus par le personnel voisin.

La police devrait publier plus d’informations mardi.

Le La BBC a rapporté que George Pattison avait un permis d’armes à feu qui avait été récemment mis à jour. Sa femme a passé un appel en détresse à un membre de la famille quelque temps tard samedi soir, selon la BBC. Au moment où le parent est arrivé, tous les trois étaient morts.

La BBC a déclaré qu’on lui avait dit que la police de Surrey avait passé un appel téléphonique de routine à George Pattison dans les jours précédant les meurtres, car les détails de sa nouvelle adresse domiciliaire devaient être vérifiés. Il est entendu que le couple n’était pas connu de la police de Surrey.

La force s’est référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police, ce qui est considéré comme une question de routine. Les autopsies devraient avoir lieu plus tard cette semaine.

Une source informée par des officiers a également déclaré au Le télégraphe du jour que la police pense que George Pattison a tué des membres de sa famille avant de se suicider.

La police a déclaré dimanche qu’elle ne croyait pas à l’implication de tiers.

Pattison est devenue la première femme directrice d’Epsom College en septembre après avoir rejoint le lycée de Croydon où elle avait été directrice pendant six ans.

Son mari était un comptable agréé qui était directeur d’une société de conseil appelée Tanglewood 2016, selon Companies House.

Dans un podcast Epsom Insight dirigé par des élèves enregistré en décembre, Pattison a parlé de rejoindre l’école et a décrit les «grands changements» que sa famille avait récemment subis. Elle a déclaré: “Ça a été merveilleux, en termes de transition, cela a été un très grand changement pour ma famille, donc nous avons évidemment déménagé, nous avons acheté un chien, j’ai un nouveau travail, mon mari a un nouvel emploi – ce qui n’était pas censé se produire, mais l’a fait. Et ma fille a commencé une nouvelle école, donc il y a eu beaucoup de changements pour nous en tant que famille, mais c’était merveilleux, le collège m’a tellement soutenu.

Le Dr Alastair Wells, président du conseil d’administration du collège, a déclaré que la nouvelle avait été accueillie avec “un choc et une incrédulité absolus”.

L’Epsom College a tweeté que c’était une nouvelle “déchirante” et que le personnel et les élèves rendraient hommage à leur “merveilleuse tête” lundi. L’accent était mis sur le bien-être et le bien-être des élèves et du personnel.

Plus de 850 garçons et filles fréquentent l’école, qui a été fondée en 1853. Elle a remporté le premier prix des écoles indépendantes de l’année 2022, les juges la qualifiant de “phare d’excellence”. Les pensionnaires paient plus de 42 000 £ par an et ses anciens élèves comprennent l’ancien député conservateur Sir Michael Fallon et le diffuseur Jeremy Vine.