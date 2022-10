Décès à la frontière: plus de détails publiés sur la famille de migrants

WINNIPEG –

La GRC a publié une vidéo de surveillance d’une famille de migrants indiens qui a été retrouvée morte près d’Emerson, au Manitoba. en janvier, alors qu’ils tentent de suivre les mouvements de la famille dans la semaine précédant leur décès.

Les corps de Jagdishkumar, Vaishaliben, Vihangi et Dharmik ont ​​été retrouvés le 19 janvier à environ 12 mètres de la frontière canado-américaine. La famille de quatre personnes est décédée des suites d’une exposition. La GRC pense qu’ils ont été déposés près de la frontière et tentaient d’entrer aux États-Unis à pied avec un plus grand groupe de personnes, mais ils se sont séparés.

Vendredi, la GRC a diffusé une vidéo de surveillance de l’aéroport Pearson de Toronto prise le 12 janvier 2022. La vidéo montre la famille, arrivée d’un vol en provenance de Dubaï vers 14 h 30, quittant l’aéroport.

La famille Patel est vue sur une vidéo de surveillance prise à l’aéroport Pearson de Toronto le 12 janvier 2022. (Photo soumise : GRC)

La caporale Julie Courchaine de la GRC du Manitoba a déclaré que les enquêteurs tentent de déterminer comment la famille s’est rendue de Toronto à Emerson, cherchant plus précisément où ils se trouvaient entre le 15 et le 19 janvier.

« Ils sont passés de Toronto à Emerson, c’est-à-dire plus de 2 000 kilomètres », a-t-elle dit. « Nous savons que les gens les ont aidés ; nous avons juste besoin que ces personnes se manifestent ou laissent des conseils et des informations à ce sujet.

La GRC a déclaré que le voyage de la famille de l’Inde au Canada était bien organisé et probablement géré par un réseau de passeurs. Ils pensent que des applications de messagerie sécurisée ont été utilisées pour communiquer.

La famille Patel a été récupérée à l’aéroport par un véhicule privé. Ils ont déménagé à quelques reprises à Toronto, séjournant à la fois dans un logement privé et dans des hôtels. La famille a parfois utilisé des applications de covoiturage pour se déplacer entre ces différents hébergements.

Les enquêteurs ont examiné toutes les formes de transport entre les deux villes, y compris l’avion, le bus et le train.

Courchaine ajoute que l’enquête sur le trafic d’êtres humains est complexe, car elle implique plusieurs pays et partenaires chargés de l’application de la loi, et les témoins peuvent ne pas être aussi ouverts.

“Il se peut que certaines de ces personnes se soient trouvées illégalement dans le pays et qu’elles aient peur là-bas”, a-t-elle déclaré. “Mais encore une fois, nous encourageons simplement quiconque à se manifester.”

Courchaine a déclaré qu’il est important que les gens présentent tout ce qu’ils savent.

“Ce sont des gens, ils ont des familles, ils ont des amis, et nous espérons simplement que les gens pourront nous donner des informations, afin que nous puissions comprendre exactement comment cela s’est produit et qui a facilité cela”, a-t-elle déclaré.

Toute personne ayant des informations sur l’affaire peut appeler la GRC au 431-489-8551 ou appeler Échec au crime de manière anonyme au 1-800-222-8477.

-Avec des fichiers de La Presse Canadienne