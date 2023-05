Décès à la frontière: les autorités indiennes visent à envoyer des Canadiens pour faire face à des accusations

Les autorités indiennes ont entamé le processus d’extradition de deux Canadiens pour faire face à des accusations après que quatre membres d’une même famille sont morts de froid dans le sud du Manitoba alors qu’ils tentaient de passer aux États-Unis, a déclaré un policier.

Chaitanya Mandlik, sous-commissaire de police de la branche criminelle d’Ahmedabad dans l’État du Gujarat, a déclaré que les autorités envisageaient d’envoyer les résidents de Vancouver Fenil Patel et Bitta Singh, également connu sous le nom de Bittu Paji, pour faire face à des accusations en Inde.

« Nous devons les interviewer et nous devons obtenir plus d’informations », a-t-il déclaré à La Presse canadienne.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré mercredi que les demandes d’extradition étaient des « communications confidentielles d’État à État ».

« Nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer l’existence d’une demande potentielle tant qu’elle n’a pas été rendue publique par les tribunaux », a déclaré Ian McLeod dans un e-mail.

Les autorités canadiennes ont retrouvé les corps d’un couple et de leurs deux enfants à quelques mètres de la frontière américaine le 19 janvier 2022.

Jagdish Patel, 39 ans, sa femme Vaishaliben, 37 ans, leur fille Vihangi, 11 ans, et leur fils Dharmik, 3 ans, ont été retrouvés morts de froid près d’Emerson, Man.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils pensaient que les décès étaient liés à une opération de trafic d’êtres humains.

La police indienne a arrêté Dashrath Chaudhary, Yogesh Patel et Bhavesh Patel plus tôt cette année et les a accusés d’homicide coupable ne constituant pas un meurtre, de tentative d’homicide coupable, de traite des êtres humains et de complot criminel, ce qui signifie qu’ils pourraient être condamnés à la prison à vie.

Mandlik a déclaré que Fenil Patel et Singh feraient face à des accusations similaires.

« Ce sont des accusations très graves », a-t-il déclaré.

Il est allégué que Chaudhary, Yogesh Patel et Bhavesh Patel se sont arrangés pour que la famille atterrisse au Canada avec un visa touristique. Fenil Patel et Singhallegedly ont pris en charge la planification et le soutien logistique pour les aider à traverser les États-Unis, a déclaré Mandlik.

Deux agents de la GRC se sont rendus au Gujarat en mars pour recueillir des informations sur le réseau présumé de passage de clandestins, a-t-il déclaré.

Mandlik a déclaré que lui et son équipe prévoyaient de venir au Canada avant la fin de l’année pour enquêter plus avant.

« Nous avons demandé certaines choses à (la GRC). Nous attendons toujours ces informations », a déclaré Mandlik. « Nous avons demandé les adresses IP à partir desquelles la demande (touristique) a été remplie et quelques détails sur Fenil Patel et Bitta Singh. »

Une fois que les autorités indiennes auront obtenu ces informations, il a déclaré que des accusations supplémentaires seraient déposées.

Cela pourrait prendre jusqu’à la fin de l’été ou au début de l’automne pour obtenir ces informations, a-t-il ajouté.

« Nous sommes convaincus que les autorités canadiennes nous fourniront ces informations », a-t-il déclaré. « Nous ferons en sorte qu’ils soient expulsés. »

La GRC au Manitoba n’a pas voulu commenter les mesures d’enquête prises par d’autres services de police dans d’autres pays.

« La GRC continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux chargés de l’application de la loi aux États-Unis et à l’étranger pour faire avancer les enquêtes sur la mort de la famille Patel », a déclaré le porte-parole Robert Cyrenne dans un courriel.

Les communications du quartier général de la GRC n’ont pas voulu commenter l’enquête.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 mai 2023.



— Avec des fichiers de Brittany Hobson à Winnipeg