Décès à 70 ans de l’entrepreneur « plus grand que nature » Archie Leach

Archie Leach, l’entrepreneur londonien qui a fondé et Il a vendu des entreprises de fabrication de lits d’hôpitaux et était le visionnaire derrière 100 Kellogg Lane. Il est décédé.

Après avoir débuté sa carrière en tant qu’expert-comptable chez Clarkson Gordon à Londres, Leach est devenu associé chez Deloitte et Touche. Il a acheté Carroll Health Care en 1996 avec son associé Don Roussy, et ils l’ont revendue en 2003.

Ils ont fondé CHG Hospital Beds en 2003, qui a été vendu à la société de soins de santé américaine Stryker Corp. en 2015.

Leach a ensuite créé SonderCare, une entreprise qui fabrique des lits pour les soins à domicile et les expédie dans toute l’Amérique du Nord. L’entreprise est toujours en activité et sa fille Victoria est vice-présidente du marketing.

Bien qu’il s’agisse d’entreprises de grande envergure, Leach a souvent investi dans de petites entreprises naissantes et dans l’immobilier, a déclaré Roussy, également entrepreneur.

« C’était un ami très proche », a déclaré Roussy. « Ses intérêts dans le monde des affaires ne se limitaient à aucun secteur. S’il voyait une opportunité, s’il sentait qu’il pouvait construire quelque chose, il se lançait à fond et la poursuivait avec passion et optimisme. »

Leach a été directeur du groupe Contrans de 2002 à 2011 et associé chez E and E McLaughlin Ltd. pour l’achat et la création d’espaces d’entrepôt.

« C’était un personnage hors du commun, c’est sûr. Il avait une telle passion et une telle compassion pour les gens. C’était un leader inspirant », a déclaré Roussy. « Il aimait travailler avec les gens et voir les gens et les entreprises grandir. »