Déception “énorme” si le club est éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que ce serait une énorme déception si son équipe devait être éliminée de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive cette semaine.

Le Barça sera éliminé de la compétition s’il perd contre l’Inter Milan au Camp Nou mercredi et le Bayern Munich obtient au moins un point contre le Viktoria Plzen.

Cependant, une victoire mettrait le Barca à égalité de points avec l’Inter, les deux équipes devant encore affronter le Bayern et Plzen. Le record en tête-à-tête entre les deux équipes, suivi de la différence de buts globale, séparera les équipes si elles terminent à égalité après six matchs.

“Ce serait une énorme déception de ne pas passer, mais nous ne pensons que positivement”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse mardi.

“C’est devenu compliqué pour nous, mais nous allons attaquer et être courageux et viser les trois points pour rester en vie dans la compétition. Seuls trois points suffisent.”

Barcelone pourrait être éliminée des phases de groupes de la Ligue des champions cette semaine. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Le Barça n’a que trois points en trois matchs en Europe jusqu’à présent cette saison après des défaites consécutives contre le Bayern Munich et l’Inter.

“La situation est inconfortable”, a ajouté Xavi. “Nous avons raté trop d’occasions à Munich et il y a eu la controverse sur l’arbitrage à Milan, en plus de ne pas bien attaquer là-bas, mais mercredi nous donne l’occasion de régler ce problème.”

Le but égalisateur de Pedri a été exclu à Milan en raison d’un handball d’Ansu Fati avant qu’un penalty ne soit accordé lorsque Denzel Dumfries a semblé manipuler le ballon tard.

“Nous avons le talent et il y a aussi un désir de vengeance pour ce qui s’est passé à Milan”, a déclaré Xavi. “J’espère que la colère nous servira à mieux jouer et à mieux attaquer.

“Nous étions indignés après ce match, ce qui est normal, mais c’est tout maintenant. Maintenant, il s’agit de mieux jouer. Si nous nous améliorons, nous n’aurons peut-être pas à parler des arbitres. La réalité est que nous ne sommes pas au niveau d’un il y a quelques semaines et nous devons mieux jouer.”

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Bayern 3 3 0 0 +9 9 2 – Inter 3 2 0 1 +1 6 3 – Barça 3 1 0 2 +1 3 4 – Plzeň 3 0 0 3 -11 0

Le Barça a enchaîné la défaite face à l’Inter avec une victoire 1-0 sur le Celta Vigo dimanche pour rester en tête de la Liga et invaincu au niveau national, mais l’attaquant Robert Lewandowski est désormais sans but en deux matchs pour la première fois depuis qu’il a rejoint le club.

Xavi dit que le Barça doit s’efforcer d’impliquer Lewandowski, qui a marqué 12 buts en 11 apparitions cette saison, pour maintenir ses espoirs en Ligue des champions.

“Nous devons nous améliorer, nous devons nous lier davantage à lui”, a déclaré Xavi. “Sur les deux derniers matches, on ne l’a pas assez trouvé. A Munich, on s’est créé mais on a raté trop d’occasions. A Milan, c’était plus difficile face à trois grands défenseurs centraux.

“Nous devons jouer plus près de Robert. Il était une île lors des deux derniers matchs, surtout en première mi-temps à Milan. Nous devons être plus proches de lui pour le bien de l’équipe et pour Robert.”

Le Barça reste sans Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Franck Kessie pour la visite de l’Inter. Memphis Depay est également susceptible de manquer mais, avec Kounde, pourrait revenir pour le match de dimanche contre le Real Madrid.