Déception du Galaxy Fold, lancement du Snapdragon 8 Elite, révélation du ROG Phone 9

Retour sur l’actualité et les gros titres de cette semaine dans le monde Android, notamment la mise à niveau Tensor Mobile de Pixel, les nouvelles décevantes du Galaxy Fold, le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, l’Asus ROG Phone 9 révélé, la querelle d’ARM et Qualcomm, la sortie d’OxygenOS, le lancement de MagicOS 9.0 et Le succès chinois d’Android.

Android Circuit est là pour vous rappeler quelques-unes des nombreuses discussions autour d’Android au cours des sept derniers jours. Vous pouvez également lire mon résumé hebdomadaire des actualités Apple ici sur Forbes.

La nouvelle puissance du pixel

Les familles Pixel 10 et Pixel 11 de Google (dont la sortie est prévue en 2025 et 2026) continueront à utiliser les chipsets Tensor Mobile. Alors que Samsung a fabriqué les Tensors précédents, Google passe à TSMC pour la prochaine génération. Grâce à une récente fuite, nous connaissons plus de détails sur ce qui sera au cœur des nouveaux smartphones Pixel.

« Google Tensor G5 (nom de code « laguna »), probablement la puce de la série Pixel 10 de l’année prochaine, sera fabriqué sur le N3E de classe 3 nm de TSMC – le même nœud de processus exact qu’Apple utilise pour l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro et son Puces M4. C’est une excellente nouvelle car il s’agit probablement du meilleur nœud de processus actuellement disponible et constituera certainement une mise à niveau massive par rapport au nœud 4LPE de classe 4 nm de Samsung utilisé dans le Tensor G4, à la fois en termes d’efficacité et de performances.

(Autorité Android).

Aucun pli moins cher prévu par Samsung

Suite au lancement du Galaxy Fold Special Edition – une mise à jour du Z Fold6 qui réduit le volume et l’épaisseur du produit phare pliable – Samsung a confirmé qu’il n’y aurait pas de Fan Edition du Z Fold6. Généralement, les Fan Editons sont des versions moins chères d’un modèle leader :

» Un responsable de Samsung Electronics a déclaré : » Plutôt que de le considérer (Galaxy Z Fold Special Edition) comme un produit haut de gamme, c’est un produit lancé pour élargir vos options. Vous pouvez choisir selon vos goûts. Pour l’instant, nous n’avons pas l’intention de le publier. un produit distinct avec un prix inférieur.

(SamMobile).

La centrale de Qualcomm arrive

Qualcomm a annoncé cette semaine un chipset Snapdragon 8 haut de gamme pour smartphones, le premier à utiliser son processeur Qualcomm Oryon personnalisé. Les performances brutes du Snapdragon 8 Elite semblent prometteuses, mais les fabricants examineront probablement le potentiel d’un NPU plus rapide pour faciliter l’IA générative dans les smartphones de 2025 :

« Comme les puces pour ordinateurs portables Snapdragon, 8 Elite apporte un processeur Oryon avec une structure personnalisée à huit cœurs composée de 2 cœurs principaux cadencés à 4,32 GHz et de 6 unités de performance fonctionnant jusqu’à 3,53 GHz. Cela est associé à un cache L2 de 24 Mo de pointe. et prise en charge de la RAM LPDDR5X à 5 300 MHz…

« La nouvelle unité de traitement neuronal (NPU) Hexagon garantit que les tâches d’IA s’exécutent 45 % plus rapidement avec des performances par watt améliorées. Qualcomm apporte son moteur AI avec une prise en charge multimodale Gen AI. Des modèles multimodaux grands et petits avec la possibilité d’exécuter jusqu’à 70 jetons sur SLM. »

(Arène GSM).

Asus annonce le ROG Phone 9

L’un des premiers téléphones à s’imposer avec le nouveau chipset est le dernier téléphone de jeu d’Asus. Sous la marque Republic Of Gamers, le ROG Phone 9 sera l’un des premiers smartphones à utiliser le Snapdragon 8 Elite. Naturellement, les hébergements IA embarqués seront utilisés, dans ce cas, pour améliorer les prouesses du jeu. Comment exactement faudra-t-il attendre les avis :

« L’annonce d’Asus donnait également un aperçu de l’un des modèles du ROG Phone 9, doté des voyants LED qui se trouvent généralement à l’arrière de la gamme de téléphones de jeu. L’annonce comprenait également un slogan « IA activé, jeu activé », qui sera probablement point vers la poursuite des fonctionnalités d’intelligence artificielle utilisées pour améliorer les jeux.

(Cnet).

ARM cherche à annuler la licence de Qualcomm

L’intensité des poursuites judiciaires et des négociations entre ARM et Qualcomm a été soulevée cette semaine, car ARM a informé Qualcomm qu’il mettrait fin à la licence architecturale entre les sociétés. Cela remonte au rachat de Nuvia par Qualcomm en 2021, qui comprenait la licence susmentionnée :

« Arm, basé au Royaume-Uni, a donné à Qualcomm un préavis de 60 jours pour l’annulation de son soi-disant accord de licence architecturale, selon un document consulté par Bloomberg. Le contrat permet à Qualcomm de créer ses propres puces basées sur des normes détenues par Bloomberg. par Arm. La confrontation menace de bouleverser les marchés des smartphones et des ordinateurs personnels, ainsi que de perturber les finances et les opérations de deux des sociétés les plus influentes de l’industrie des semi-conducteurs.

(Bloomberg).

OnePlus lance OxygenOS 15

Suite à la mise à jour officielle d’Android 15, OnePlus a publié la nouvelle version d’OxygenOS. Suite à un alignement des chiffres précédemment, il s’agit d’OxygenOS 15. Construit sur la dernière version d’Android, il inclura des fonctionnalités telles que GeminiAI, Circle to Search et Pass Scan. Il contient également certaines des applications propres à OnePlus, notamment la protection contre le vol :

« Lorsque des mouvements typiques d’un vol, comme quelqu’un prenant soudainement votre appareil et essayant de s’enfuir, sont détectés, l’appareil se verrouille automatiquement. Les protections supplémentaires incluent une fonction de verrouillage à distance, qui permet aux utilisateurs de verrouiller leur téléphone en utilisant uniquement leur numéro de téléphone sans avoir besoin pour vous connecter à un compte Google et un verrouillage hors ligne pour vous protéger si un voleur tente de mettre votre appareil hors ligne pour extraire des données est activé si le téléphone reste hors ligne pendant une période prolongée.

(OnePlus)

Honor lance MagicOS 9.0

Rejoignant également les systèmes d’exploitation alimentés par Android15. Honor a également mis à jour MagicOS avec le dernier noyau. Initialement disponible en Chine (et devrait être commercialisé dans le monde entier dans un avenir proche, il met l’accent sur l’IA, en poussant dans ce cas les options de style assistant personnel :

« [YOYO features] capacités améliorées de notre agent IA amélioré, YOYO. Grâce à de nouvelles fonctionnalités, YOYO peut gérer des tâches complexes de manière transparente, comme commander du café ou gérer des horaires avec une simple commande. Cela permet aux utilisateurs d’interagir de manière plus intuitive et plus efficace avec les appareils Honor. »

(Honneur).

Et enfin…

La dernière étude de Canalys montre que les appareils Android occupent les quatre premières places du top cinq des ventes de smartphones en Chine au troisième trimestre. L’iPhone d’Apple est remonté à la cinquième place, probablement en raison de l’arrivée tardive de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro. Pourtant, les marchés en croissance se situent dans l’un des domaines les plus forts d’Android :

« [Shoppers] se concentrent sur les segments 5G de milieu de gamme et abordables, en tirant parti de fonctionnalités telles que la durabilité, la durée de vie de la batterie et diverses promotions pour stimuler les mises à niveau du marché de masse. Celles-ci offrent davantage d’options aux étudiants, à la population active et aux consommateurs à revenu moyen. »

(Canalys).

