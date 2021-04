L’intersection de Minneapolis où George Floyd a pris son dernier souffle est devenue une sorte de Mecque pour les fidèles du mouvement BLM, qui l’ont déclaré «zone autonome». Les règles de la zone, cependant, soulèvent les sourcils.

L’intersection de East 38th Street et Chicago Avenue à Minneapolis, Minnesota, est devenue une adresse infâme. C’est là, en mai dernier, que George Floyd est mort aux mains de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé de meurtre cette semaine. Depuis la mort de Floyd, la région a vu des manifestations, des veillées et même baptêmes au nom de Floyd, ainsi que quatre fusillades mortelles.

Depuis plusieurs mois, certains manifestants ont bloqué la circulation à l’intersection et l’ont déclaré un «Zone autonome», dans la veine de la «zone autonome de Capitol Hill» anarchique qui a vu le jour à Seattle l’été dernier. Avec Chauvin en attente de condamnation, ils n’ont apparemment aucune intention de déménager, et une affiche vue dans la zone cette semaine présente certaines demandes particulières des visiteurs blancs.

«Les Blancs en particulier» sont invités à « Décentrer » eux-mêmes, un mot nébuleux tiré directement des textes de la théorie critique de la race des universitaires comme Robin DiAngelo et Ibram Kendi.

De plus, les Blancs sont invités à «Soyez conscient de savoir si votre volume, votre rythme et vos mouvements soutiennent ou sapent vos efforts pour vous décentrer,» et en cas de problème, on leur demande de chercher de l’aide auprès d’autres Blancs, «Pour ne pas nuire au BIPOC [Black, Indigenous and People of Color]. »

Enfin, les Blancs qui voient d’autres Blancs échouer « Décentrer » sont invités de manière appropriée à intervenir et à désamorcer la situation, «Pour alléger le fardeau des Noirs et de nos frères et sœurs de couleur.»

Les visiteurs caucasiens avec ces règles peuvent entrer dans «George Floyd Square» pour voir les peintures murales et rendre hommage au regretté Floyd.

La feuille de règles, affichée bien en vue à ceux qui arrivaient à l’intersection, a été publiée mercredi sur Twitter par le journaliste conservateur Jorge Ventura et a été ridiculisée en ligne. «Ont-ils également des fontaines et des salles de bains séparées pour les Blancs?» un commentateur a plaisanté, faisant référence à la ségrégation du sud de l’ère Jim Crow.

C’est tellement diviseur quand vous mettez « pour les Blancs en particulier » et que vous continuez à nous dire ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire dans un espace public.Je comprends le mouvement, je le respecte, mais cette rhétorique est tellement source de division. Ça me rend triste, tout ça. – James P (@James_HODLer) 22 avril 2021

À l’intérieur de la zone, les manifestants ont érigé un panneau d’affichage listant 24 « demandes. » Parmi eux, il y a des appels à la ville pour qu’elle suspende son service de police, investisse dans les quartiers noirs et libère un criminel noir qui, selon eux, a été condamné à tort. Tant que ces demandes ne seront pas satisfaites, les militants insistent sur le fait que l’intersection restera barricadée.

J’ai parlé à des propriétaires d’entreprise à l’intérieur de George Floyd Square qui disent qu’ils soutiennent un site commémoratif pour Floyd mais ne soutiennent pas que la section soit barricadée du reste du public, ils disent que cela nuit à leur entreprise à la fin. pic.twitter.com/cqz9jSK4bz – Jorge Ventura Media (@VenturaReport) 21 avril 2021

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, qui a pleuré sur le cercueil de Floyd l’année dernière, a déclaré que l’intersection ne reviendrait pas à « Ordinaire, » mais «Ne sera pas et ne pourra pas être une zone autonome.»

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!