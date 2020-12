Le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Nils Melzer, a exhorté le président américain sortant Donald Trump à pardonner au cofondateur de WikiLeaks Julian Assange, arguant qu’il avait souffert des années de persécution pour simplement «dire la vérité».

Une lettre ouverte au président américain a été publiée mardi par l’expert de l’ONU, Melzer se joignant au chœur des appels à pardonner Assange.

Melzer a souligné qu’Assange est «Extrêmement vulnérable», sa santé s’est grandement détériorée au cours des années d’isolement à l’ambassade d’Équateur à Londres, ainsi que des conditions difficiles dans la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni, où il est actuellement détenu. De plus, l’établissement a été en proie à un coronavirus, mettant la vie du journaliste en danger immédiat.

M. Assange a été arbitrairement privé de sa liberté au cours des dix dernières années. C’est un prix élevé à payer pour avoir le courage de publier de véritables informations sur les fautes gouvernementales dans le monde.

Melzer a déclaré qu’Assange avait été persécuté pour avoir simplement dit la vérité et, essentiellement, avoir fait du travail de journaliste dans l’intérêt public.

«Je vous demande de pardonner à M. Assange, car il n’est pas et n’a jamais été un ennemi du peuple américain. Son organisation, WikiLeaks, lutte contre le secret et la corruption à travers le monde et, par conséquent, agit dans l’intérêt public à la fois du peuple américain et de l’humanité dans son ensemble ». a écrit le Rapporteur spécial des Nations Unies.

Aussi sur rt.com Sarah Palin se joint aux appels pour pardonner Assange et condamne les commentaires précédents sur le fondateur de WikiLeaks: « J’ai fait une erreur »

Pardonner Assange serait le meilleur moyen pour Trump de vivre ses promesses répétées de lutter contre le soi-disant « État profond » et la corruption présumée du gouvernement, a noté Melzer, arguant qu’une telle décision solidifierait grandement l’héritage du président sortant.

«Je demande parce que vous avez juré, Monsieur le Président, de poursuivre un programme de lutte contre la corruption et les inconduites du gouvernement; et parce que permettre à la poursuite de M. Assange de se poursuivre signifierait que, selon votre héritage, dire la vérité sur une telle corruption et inconduite est devenu un crime, » la lettre lit.

Jusqu’à présent, cependant, les activités de Trump dans les derniers jours de son mandat ne répondent pas exactement à ces attentes. Avant les vacances de Noël – le moment traditionnel des pardons présidentiels aux États-Unis – Trump a remis 15 et cinq commutations, dont trois anciens membres du Congrès, reconnus coupables de corruption, deux de ses proches alliés qui avaient été victimes du « soi-disant Sonde «Russiagate», ainsi que quatre mercenaires de Blackwater reconnus coupables d’un massacre de civils en Irak en 2007.

Aussi sur rt.com Les criminels de guerre de Blackwater, les victimes collatérales du Russiagate et les « escrocs » du Congrès parmi les 15 grâces annoncées par Trump

Le mois dernier, Trump a gracié le général Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale et l’un de ses premiers alliés qui ont été ciblés pour des contacts présumés inappropriés avec les Russes. Flynn a été poursuivi pour avoir prétendument fait de fausses déclarations au FBI et traîné devant les tribunaux même après que le ministère de la Justice ait décidé d’abandonner les charges retenues contre lui.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!