Décembre a tendance à être fort pour le marché. Comment nos actions se sont comportées

Les tendances saisonnières sont un sujet souvent discuté à Wall Street, en particulier à cette période de l’année alors que le marché approche de la fenêtre dite du “rassemblement du Père Noël” fin décembre. Le marché baissier de cette année incite certainement les investisseurs à espérer un peu de joie pour les fêtes. Nous avons donc pensé que nous examinerions en quoi consiste le phénomène du rallye du Père Noël et quelles actions du Club ont eu les meilleurs et les meilleurs records de décembre ces dernières années. Le Père Noël arrive-t-il en ville ? Le rassemblement du Père Noël fait référence aux cinq derniers jours de bourse de l’année (en 2022, ce sont les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre puisque les marchés sont fermés le lundi 26 décembre à l’occasion de Noël) et les deux premiers de la nouvelle année (les 3 et 4 janvier, encore une fois, puisque les marchés sont fermés le 2 janvier à l’occasion du Nouvel An). C’est une période de sept jours sur laquelle le S&P 500 a historiquement eu tendance à grimper. L’ensemble du mois de décembre s’est en effet avéré être une période historiquement forte pour le marché boursier. Le S & P 500 a été positif de 77% des décembre depuis 1945, selon le stratège en chef des investissements du CFRA, Sam Stovall. Le rendement mensuel moyen des prix de l’indice de 1,64 % en décembre est le meilleur de tous les mois au cours de cette période, a constaté le CFRA. Les investisseurs accueilleraient sûrement un mois de décembre fort après 11 mois terribles pour le marché boursier. Mais, bien sûr, les résultats passés ne sont pas indicatifs des performances futures, et une autre mise en garde s’impose en raison de la performance lamentable du S & P 500 depuis le début de l’année 2022. Dans les mois de décembre suivant les 10 pires du S & P 500 Performances de janvier à novembre depuis 1945, l’indice n’a terminé positif que 60% du temps et son rendement moyen des prix est en fait négatif – une baisse de 0,33%, selon CFRA. Tout cela est un contexte utile à considérer au milieu des bavardages (espoir?) Des tendances saisonnières favorables. De plus, la réunion politique de la Réserve fédérale la semaine prochaine pourrait influencer considérablement le marché. Nous avons vu ce qui s’est passé en 2018 lorsque le commentaire belliciste du président de la Fed, Jerome Powell, a semé la peur dans l’esprit des investisseurs. Le S & P 500 a chuté de plus de 9% en décembre, ce qui à l’époque valait sa performance mensuelle en près d’une décennie. En décembre, nous devrons attendre et voir si la Fed entame une trajectoire de petites hausses de taux d’intérêt ou si elle freine toujours les deux pieds dans sa lutte continue contre l’inflation. En fait, les 32 sociétés actuellement détenues par Jim Cramer’s Charitable Trust ont décliné en décembre 2018, rappelant que la saisonnalité n’est en aucun cas le facteur ultime qui détermine les résultats du marché. Néanmoins, nous pensons que c’est certainement quelque chose à connaître tant que ses limites sont comprises. En examinant une douzaine de mois de décembre Connaissant le large historique de la force typique de décembre, nous voulions voir comment les actions individuelles de notre portefeuille se sont comportées au cours du mois – un exercice qui n’est pas destiné à constituer la base de toute décision d’investissement, mais uniquement pour mieux comprendre ce qui s’est passé dans un passé récent pour les noms de club. Gardez à l’esprit que de nombreuses entreprises sont aujourd’hui radicalement différentes de ce qu’elles étaient, disons, il y a 10 ans. Quel que soit l’optimisme ou l’inquiétude des investisseurs qui alimentaient leurs échanges à l’époque, il se peut qu’ils soient complètement différents aujourd’hui. Plus récemment, par exemple, Coterra Energy (CTRA) a été formée lorsque Cabot Oil & Gas et Cimarex Energy ont fusionné en octobre 2021, un accord qui a fait de la nouvelle Coterra une société pétrolière et gazière à 50-50. Nous nous sommes penchés sur les 12 derniers mois de décembre, de 2010 à l’année dernière. Le S & P 500 du mois a été positif 75% du temps, à peu près en ligne avec la fréquence positive globale de l’indice remontant à 1945. Son gain moyen de 1,07% au cours des 12 derniers mois de décembre est un peu léger par rapport à ses près de huit -décennie d’expérience. Le meilleur mois de décembre du S & P 500 dans cette séquence a été 2010, lorsqu’il a augmenté de 6,53 %. Son pire a été l’année 2018 susmentionnée, avec une baisse de 9,18 %. Nous avons constaté que 13 actions du Club étaient positives au moins neuf des 12 derniers mois de décembre, ce qui signifie qu’elles correspondaient au S & P 500 en grimpant au moins 75 % du temps. Morgan Stanley (MS) et Eli Lilly (LLY) étaient plus élevés au cours de 10 des douze derniers mois de décembre. Ceux-ci ont augmenté neuf fois : Johnson & Johnson (JNJ), Microsoft (MSFT), Linde (LIN), Alphabet (GOOGL), Constellation Brands (STZ), Procter & Gamble (PG), Estee Lauder (EL), Cisco Systems (CSCO ), Wells Fargo (WFC), Walt Disney (DIS) et Bausch Health (BHC). Les méta-plateformes (META) sont devenues publiques en 2012, nous n’avons donc que 10 décembre de données pour le stock de médias sociaux. Il a été positif au cours de cinq de ces mois de décembre, avec un gain mensuel moyen de 0,62 %. Voici les cinq actions du Club avec les meilleurs gains moyens en décembre depuis 2010. Malgré son inclusion, il convient de noter que les actions d’Advanced Micro Devices (AMD) n’ont été positives que dans 50 % des 12 derniers mois de décembre. D’importants gains mensuels de 17,1 % en 2019, 27,3 % en 2016 et 21,6 % en 2015 ont eu un impact démesuré sur les performances moyennes d’AMD. Les quatre autres – Eli Lilly, Bausch Health, Morgan Stanley et Disney (DIS) – ont avancé au moins 75% des 12 derniers décembre. Vous remarquerez que dans la quatrième colonne, nous listons notre cote Club sur chaque action. Pour voir comment nous procédons à nos notations et comment nous les utilisons pour conceptualiser notre portefeuille, consultez notre commentaire expliquant en détail notre système . Les cinq actions du Club les moins performantes en décembre depuis 2010 étaient Salesforce (CRM), qui a été positive au cours du mois seulement deux fois au cours de cette période, ainsi qu’Amazon (AMZN), Coterra Energy, Costco (COST) et Nvidia (NVDA). Il est à noter qu’il n’y a qu’un seul nom de plus dans le portefeuille avec une performance mensuelle moyenne dans le rouge : Ford Motor (F). Les actions du constructeur automobile ont baissé en moyenne de 0,22 % au cours des 12 derniers mois de décembre. Conclusion Les résultats passés ne sont pas prédictifs des résultats futurs du marché boursier. Nous entendons cela tout le temps et ce sont certainement des mots à respecter. La chose la plus proche que nous puissions faire pour aider à prévoir ce que le marché pourrait faire est de voir ce qu’il a fait à maintes reprises dans le passé. Des modèles tels que la saisonnalité peuvent aider à contextualiser certains des mouvements à court terme du marché. Cependant, comme nous l’avons noté précédemment, ils ne doivent pas servir de base à des décisions d’investissement à long terme. 