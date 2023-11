DECC 101 : Expliquer le complexe portuaire de Duluth – Duluth News Tribune

DULUTH — La prochaine fois que vous mentionnerez le DECC à quelqu’un qui n’est pas de Duluth, essayez de faire une pause un instant et demandez-lui s’il sait de quoi vous parlez.

Vous constaterez peut-être qu’ils sont soulagés de pouvoir admettre qu’ils souriaient et hochaient la tête, en vous demandant pourquoi un artiste qui joue habituellement dans des arènes a réservé un concert sur une sorte de terrasse près du pont levant aérien.

La mezzanine du Symphony Hall du DECC est vue à l’automne 2022 lors d’un Vinyl Happy Hour. Ces dernières années, le DECC a investi dans la création de davantage d’événements de divertissement adaptés à son public. Jay Gabler / Fichier / Duluth Media Group

Même les locaux de longue date peuvent avoir du mal à expliquer ce qu’est exactement le Duluth Entertainment Convention Center et comment il fonctionne. Cela est devenu plus pertinent ces dernières semaines, alors que le DECC a annoncé des licenciements et obtenu une ligne de crédit d’un million de dollars auprès de la ville pour couvrir un éventuel déficit de trésorerie. (Le DECC n’a pas encore utilisé ce crédit.)

Alors que les conversations se poursuivent sur la manière d’assurer un avenir durable au complexe, le directeur du DECC, Dan Hartman, et le président du conseil d’administration, Peter Singler, ont participé à un appel vidéo avec le News Tribune pour expliquer les bases de la structure organisationnelle et physique du DECC.

Le DECC est propriétaire du William A. Irvin, vu lors de l’expérience Haunted Ship en octobre. Pioneer Hall, un autre lieu du DECC, est visible à droite. Clint Austin / Dossier 2023 / Duluth Media Group

Le Duluth Entertainment Convention Center est un établissement avec 10 sites sous sa gestion : Amsoil Arena, Bayfront Festival Park, DECC Arena, City Side Convention Center, Harbour Side Convention Center, Marcus Duluth Cinema, Paulucci Hall, Pioneer Hall, Symphony Hall et le William A. Irvin.

Flo Rida danse avec les fans tout en interprétant “Low” au Bayfront Festival Park le 30 juin. Le DECC gère Bayfront en tant que lieu événementiel. Clint Austin / Dossier 2023 / Duluth Media Group

Sur le plan organisationnel, le DECC est une autorité quasi gouvernementale créée par la législature de l’État du Minnesota en 1963. Il est dirigé par un conseil d’administration bénévole de 11 membres : sept nommés par le maire et quatre nommés par le gouverneur.

Bien que le DECC fonctionne de manière indépendante au quotidien, les gouvernements de la ville et de l’État partagent en fin de compte la responsabilité de son fonctionnement et de son bien-être financier, la ville agissant en tant qu’agent financier du DECC. La zone récréative de Spirit Mountain, qui a été confrontée à des défis financiers tout aussi complexes, est un autre exemple local d’autorité quasi gouvernementale.

La ville est propriétaire du terrain sur lequel est implanté le DECC. Les installations du DECC sont un mélange; certains appartiennent à l’autorité et d’autres à la ville. Le Bayfront Festival Park est

un parc de la ville,

géré par le DECC en tant que lieu événementiel.

Les joueuses de hockey féminin de Duluth de l’Université du Minnesota célèbrent un but contre l’État de St. Cloud le 19 février 2022, à l’Amsoil Arena, dans le complexe DECC. Clint Austin / Fichier / Duluth Media Group

Les organismes gouvernementaux créent des entités comme le DECC pour fournir des services publics. Dans le cas de Duluth, cela signifiait construire et gérer de nouvelles installations pour des événements publics, notamment des matchs de hockey joués par l’UMD, une université d’État.

Que

législation originale de 1963

a habilité le conseil d’administration du DECC « à faire progresser, améliorer, favoriser et promouvoir l’utilisation d'(un) arène-auditorium et de ses installations pour des activités, des congrès, des événements et des productions sportives et culturelles ». L’Auditorium Duluth Arena – maintenant connu sous le nom de DECC Arena –

ouvert

en 1966. Au fil des décennies, de nouveaux lieux ont été ajoutés.

« D’un point de vue public, notre mission est de générer un impact économique », a déclaré Hartman, ajoutant que le DECC a également pour mandat d’organiser des événements qui procurent des avantages communautaires moins facilement quantifiables. “Nous organisons tous ces congrès qui ont lieu ici, qui ont un grand impact économique, tout en ayant en même temps un club de curling qui, je pense, est un bon atout pour la communauté. C’est donc une mission différente.”

Combien de personnes travaillent au DECC ?

Le DECC et la ville de Duluth derrière lui sont couverts de neige, comme on l’a vu en décembre 2022. Wyatt Buckner / Fichier / Duluth Media Group

Plus de 450 personnes travaillent d’une manière ou d’une autre pour le DECC, a déclaré Hartman. Mais la plupart d’entre eux sont des salariés à temps partiel. “Si l’on considère uniquement le personnel à temps plein”, a-t-il déclaré, “nous nous situons probablement entre 30 et 40”.

Le nombre maximum d’employés qui seraient sur place en même temps est d’environ 250, a déclaré Hartman.

Les employés de DECC occupent un large éventail d’emplois, mais la plupart sont « du côté de la production d’événements », a déclaré Hartman. Cela inclut une grande partie du personnel que vous voyez lorsque vous assistez à un événement, mais aussi des personnes que vous ne voyez pas nécessairement : les gardiens, les services des congrès (« les gens qui mettent littéralement les tables ensemble »), les services du bâtiment (« les gens qui font assurez-vous que votre technologie fonctionne pendant votre congrès ou votre match de hockey”), le personnel des installations (“ceux qui s’assurent que les trottoirs sont déneigés”) et d’autres membres du personnel, y compris les personnes qui construisent les salles effrayantes à l’intérieur du Haunted Bateau.

Ensuite, il y a l’administration du bâtiment, notamment les personnes qui s’occupent du marketing, des ventes et des relations humaines.

Comment le DECC gagne-t-il de l’argent ?

Quatre boissons fabriquées localement disponibles à l’achat au DECC à l’Amsoil Arena Champions Lodge en avril 2022. Jay Gabler / Fichier / Duluth Media Group

Le DECC reçoit techniquement environ 4 millions de dollars chaque année en soutien gouvernemental, a déclaré Hartman, mais la majeure partie de cette somme – à l’exception d’environ 700 000 dollars – sert directement à payer les dettes accumulées lors de projets de construction antérieurs. Cet investissement public n’a pas été fait à la légère, l’Amsoil Arena (2010) n’ayant été construit qu’après des années de lutte au cours de laquelle les électeurs de Duluth ont approuvé massivement une augmentation de la taxe de vente pour aider à financer le projet.

Le DECC constitue le reste de son budget annuel d’environ 10 millions de dollars en grande partie grâce aux revenus gagnés, a déclaré Hartman.

“Si nous organisons une convention et qu’ils nous paient pour organiser une convention ici, l’argent gagné grâce à cet événement aide cet endroit à rester à flot”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous achetez votre hot-dog lors d’un match de hockey des Bulldogs, cela nous aide à rester à flot. Lorsque vous venez à un concert et que vous vous garez dans le parking, cela nous aide.”

Là où le DECC ne gagne pas autant d’argent qu’on pourrait le penser, c’est grâce à la vente de billets.

“La plupart des concerts qui ont lieu ici ne nous rapportent que très peu de revenus de billetterie”, a déclaré Hartman. Une grande partie du prix typique d’un billet revient à l’artiste et au promoteur.

Le hockey n’est pas non plus la vache à lait à laquelle on pourrait s’attendre. Alors que Hartman a souligné que l’argent que ces jeux rapportent à l’UMD est « une bonne chose », il a expliqué que « le public est confus. Il pense que lorsqu’il vient à un match de hockey des Bulldogs, toutes ces (dépenses) nous reviennent ».

En fait, l’UMD tire une grande partie des revenus des matchs de hockey, y compris une partie de l’argent dépensé pour l’achat de boissons alcoolisées.