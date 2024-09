Decatur recevra 4 millions de dollars pour une étude de pont supplémentaire « d’une manière ou d’une autre »

7 septembre — Une injection de 4 millions de dollars prévue par la législature de l’État devrait aider Decatur à avancer dans une étude de faisabilité pour un nouveau pont sur la rivière Tennessee, a déclaré le sénateur de l’État Arthur Orr à propos d’une deuxième étude nécessaire avant que l’autorisation fédérale et le financement de la construction ne soient possibles.

Orr, R-Decatur, a également parlé de la sécurité scolaire et de la santé mentale lors d’un examen législatif de 2024 présenté au Kiwanis Club de Decatur cette semaine.

Orr a déclaré qu’environ 1 000 projets de loi ont été déposés au cours de la session, ce qui est typique.

« Nous n’avons pas le personnel de Washington, mais nous adoptons beaucoup de lois », a-t-il dit. « Nous accomplissons beaucoup de choses par rapport à Washington. »

Orr a détaillé les projets de loi qu’il a parrainés et qui ont été adoptés par les législateurs.

Orr a déclaré que les 4 millions de dollars destinés à l’étude du deuxième pont seront disponibles « d’une manière ou d’une autre », soit sous la forme de fonds entièrement étatiques, soit d’une combinaison de fonds étatiques et fédéraux. Il a ajouté qu’ils attendent simplement que le budget fédéral soit adopté pour voir si 2 millions de dollars seront fédéraux et 2 millions de dollars étatiques ou si la totalité reviendra à l’État. Il a ajouté que l’étude, qui cherchera à identifier le meilleur tracé possible sur la rivière, prendra un an et demi à deux ans.

TTL Inc., en collaboration avec Pugh Wright McAnally et Jacobs Engineering, a réalisé l’étude initiale qui a déterminé que la région avait besoin d’un nouveau pont en raison des embouteillages sur l’US 31 et le Hudson Memorial Bridge et a proposé divers itinéraires possibles.

Orr a déclaré qu’il avait également parrainé un projet de loi concernant la sécurité des écoles qui établit un petit groupe qui évaluerait et noterait les écoles en matière de sécurité scolaire dans tout l’État.

« Nous regardons qui obtient un A et qui obtient un F et nous commençons par financer ceux qui sont en bas de l’échelle et qui ont de réels besoins », a déclaré Orr. « Nous trouvons une école déficiente et nous progressons vers le haut en adoptant une approche plus stratégique. » En l’état actuel des choses, a-t-il déclaré, les écoles ont reçu des montants d’argent égaux pour la sécurité scolaire.

« Cela nous aidera à faire un peu de discernement en faisant appel à un groupe d’évaluateurs agnostiques des forces de l’ordre qui ne sont pas vraiment impliqués dans cette bataille », a-t-il déclaré. « Ils seraient prêts à parcourir notre État et à noter nos écoles, pas le plan, mais seulement les installations. »

Un autre projet de loi parrainé par Orr est né des plaintes d’éducateurs qui avaient du mal à maintenir l’ordre dans leurs classes. Il a déclaré qu’un enfant à problèmes pouvait être envoyé au bureau du directeur, qui le réprimandait et lui demandait de retourner en classe.

« Certes, nous ne devrions pas essayer de résoudre ces problèmes dans le Code de l’Alabama, mais nous perdons beaucoup d’enseignants parce qu’ils se sentent dépassés et qu’ils n’ont personne pour les soutenir. Nous avons mis en place des normes strictes, une sorte de phase de pénalité progressive dans le projet de loi, qui, espérons-le, permettra de résoudre ce problème. Nous avons reçu des appels de tout le pays, d’autres États, disant : « Nous aimerions suivre ce modèle ». »

Un autre projet de loi adopté pénaliserait financièrement tout éducateur qui entretient une relation inappropriée avec un enfant en lui faisant perdre la part de l’État dans sa pension.

« Ce sera une mesure automatique et dure, si vous êtes condamné ou si vous plaidez coupable », a déclaré Orr. « Vous perdrez la part de votre pension versée par l’État, ce qui peut représenter un montant important. Si cela permet de sauver un enfant d’un professeur qui le drague ou quoi que ce soit d’autre, ce sera une loi bien adoptée. »

Un projet à long terme qui a déjà reçu environ 5 millions de dollars est le centre de santé mentale prévu au large de l’US 31 South, près de l’ancien centre Lurleen B. Wallace. La zone où se trouvait l’ancien poste de police d’État deviendra un nouveau centre de crise de santé mentale de 16 lits, a déclaré Orr.

« Ils sont sur le point de signer le contrat pour la construction de cet édifice », a-t-il déclaré.

Au départ, le coût devait être de 5 ou 6 millions de dollars, puis le prix a grimpé à plus de 10 millions de dollars. Aujourd’hui, il est descendu à un peu plus de 10 millions de dollars. Il a déclaré que l’État avait déjà mis environ 5 millions de dollars de côté pour le projet.

« Nous avons vraiment besoin de ce service pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale », a déclaré Orr. « Les juges des successions n’ont nulle part où les envoyer. Nous devons les envoyer à Anniston, à Jasper et dans des endroits très éloignés. »

Steve Stewart, membre du Kiwanis Club et rédacteur en chef d’un journal à la retraite, a demandé à Orr s’il était possible de légiférer pour obliger les forces de l’ordre de l’État à diffuser les images des caméras corporelles lorsque le public le demande. Il a déclaré que la police avait tendance à diffuser les images lorsqu’elles lui donnent une bonne image et à ne pas les diffuser lorsqu’elles lui font une mauvaise image.

Orr a déclaré qu’il devrait examiner la question.

Barry Bullard, membre du club Kiwanis, a demandé à Orr si et quand il pourrait y avoir de l’argent pour élargir l’Interstate 65 afin de faire face à ce qui est parfois une immense congestion du trafic.

Après la réunion, Orr a déclaré : « C’est un travail difficile pour l’âge de 65 ans, mais nous y travaillons. C’est un problème de ressources, de financement, mais nous essayons de le résoudre parce que c’est certainement un besoin. »

