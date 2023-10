Décarboner votre stratégie de données | Revue technologique du MIT

Il s’agit uniquement de l’efficacité du fonctionnement de la boîte. Absolument, cela doit arriver. Mais le défi qui se présente, et c’est là que les réglementations vont nous forcer la main d’une certaine manière, c’est qu’elles vont dire : eh bien, il faut réduire les émissions de carbone tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Et de la part des fournisseurs, comme Hitachi Vantara, nous devons déclarer quelle est l’empreinte carbone de mon produit ? Et un bon exemple de cela est que nous avons changé. Nous fabriquons absolument au Japon, mais encore une fois, comment pouvons-nous déplacer le développement de logiciels, le rapprochons-nous de l’API ? Est-ce qu’on le fait plus près de la boîte ? Est-ce efficace ? Toutes ces choses comptent vraiment. Ces méthodes et technologies évoluent donc pour répondre à ces défis. Mais je pense que ce que les entreprises doivent faire, c’est vraiment ouvrir l’esprit quant aux données qu’elles stockent, à la manière dont elles les stockent, mais aussi à l’endroit où leurs fournisseurs les fournissent, où ils stockent leurs données. La localité des données est importante, mais en fin de compte, vous devez comprendre ces données, si importantes.

Laurier: Il est vraiment intéressant de constater que l’industrie technologique, par l’intermédiaire des centres de données, contribue davantage aux émissions de gaz à effet de serre que l’industrie aérienne, ce qui est étonnant. Alors, comment les dirigeants devraient-ils intégrer les objectifs de décarbonation dans leurs budgets et programmes ? Je veux dire, vous avez parlé un peu de la localité des données, mais y a-t-il des mesures proactives auxquelles ils peuvent commencer à réfléchir ?

Ian : Absolument. C’est également assez écrasant, et j’en parle beaucoup aux clients. Ils se demandent : par où commencer ? Ce n’est pas une question de compétition. Et nous voyons cela un peu dans notre industrie comme : oh, eh bien, qui est le plus vert que qui ? Cela n’a pas d’importance. Nous faisons cela en tant que collectif. Il faut bien commencer quelque part. Faire un pas, aussi petit soit-il, est donc une chose énorme, et il ne faut pas le sous-estimer. Lorsque nous envisageons d’intégrer les objectifs de carbonisation dans les budgets, l’agenda est crucial. Commencez là où vous pouvez réellement avoir un impact. N’essayez pas de mordre plus que vous ne pouvez mâcher, comme le dit le dicton. Fixez-vous des objectifs. Dites : « Eh bien, écoutez, je vais juste comprendre quelle est mon empreinte CO2. » Tout d’abord, « qu’est-ce que je consomme au quotidien ? Quelle quantité de sources d’énergie renouvelables ai-je utilisée ? » Et fixez-vous des objectifs en fonction de l’endroit où vous pouvez atteindre.

Allouez-lui des ressources. Permettez cela dans le cadre des finances, des ressources humaines, des projets et des initiatives de développement durable au sein de vos organisations. Il ne s’agit pas uniquement d’informatique. Investissez dans des technologies économes en énergie. Allez demander à vos vendeurs de vous aider. Comme je l’ai dit, ce n’est pas une question de compétition, venez demander à des gens comme nous et dites : « Eh bien, que recommanderiez-vous ? Par où commencer ? Qu’est-ce qui est une bonne chose ? Nous ne sommes pas là pour vous mettre des choses sous la figure, nous sommes là pour vous aider à franchir ces étapes. Et pour en revenir à votre point sur l’industrie du transport aérien, il y a tellement de statistiques qui sont tout simplement époustouflantes et qui changent vraiment la façon de penser. Et celle qui me vient vraiment à l’esprit est qu’une vidéo de six secondes sur les réseaux sociaux utilise la même quantité d’énergie que celle que vous utiliseriez pour faire bouillir 22 gallons d’eau, une vidéo de six secondes.

Et réfléchissez-y, c’est parce que j’alimente le téléphone, j’alimente la masse cellulaire, j’alimente les centres de données, je réplique les centres de données, je présente cela. C’est exactement ce que nous faisons. Donc cette idée de… commencez simplement quelque part. Avant d’en arriver à la réglementation, et cela arrivera. C’est une donnée. Mais faites des bilans réguliers, regardez ce que vous faites, faites un pas, comprenez ce que vous faites aujourd’hui et intégrez-le à votre agenda, à l’agenda de votre entreprise. Parce que tu sais quoi ? Je dis que ce n’est pas compétitif, mais la réalité est que vous devez être compétitif et durable pour exister dans votre secteur. Les clients choisiront quelqu’un de différent. C’est pourquoi c’est vraiment important.

Laurier: Pour en faire un véritable enjeu, comment une entreprise comme Hitachi Vantara mesure-t-elle sa propre consommation d’énergie et ses émissions ? Et quelle est l’approche de l’entreprise pour réduire sa propre empreinte carbone ?

Ian : Cela évolue constamment. C’est absolument le cas. La première chose, ce sont des audits constants. Nous avons une équipe dédiée à la durabilité et, pour jouer un rôle clé ici, Hitachi Vantara est une filiale en propriété exclusive d’Hitachi Limited. Et chez Hitachi Limited, nos dirigeants sont entièrement incités à mettre en œuvre nos capacités écologiques. C’est absolument essentiel. Cette idée selon laquelle les dirigeants touchent des primes parce qu’ils ont vendu des trucs, non. Les dirigeants d’Hitachi reçoivent une prime si nous atteignons nos objectifs écologiques. Il y a donc un changement complet de mentalité en nous en tant qu’entreprise. Donc ça change tout. La première chose est que lorsque nous disons que nous voulons faire des audits énergétiques et que nous examinons les inventaires des émissions et la surveillance des centres de données, c’est la clé de qui nous sommes en tant qu’entreprise, et c’est vraiment important. Nous avons opéré un changement radical en tant qu’entreprise, mais nous n’en parlons pas. Pour les clients qui écoutent ce podcast, quelle est leur approche et comment peuvent-ils apporter ce changement ?

Là où nous avons constaté de la valeur, c’est dans les améliorations de l’efficacité et de l’efficacité énergétique. Maintenant, nous sommes très partiaux. Nous avons notre propre entreprise de production d’électricité, ce que peu de gens ont, mais cela signifie que je peux me demander, hé, où se trouve actuellement la meilleure énergie renouvelable du réseau pour pouvoir nous approvisionner à Hitachi Vantara ? De la même manière, nous pouvons compenser cela grâce à la compensation carbone que nous effectuons avec les réseaux électriques d’Hitachi, par exemple, où ils investissent dans des technologies vertes et des projets qui réduisent ou capturent les émissions. Il y a beaucoup de réflexion, la compensation carbone est un sujet très sensible car la plupart du temps, on va planter un arbre pour tout. C’est sous-traité dans un pays du tiers monde et il y a de la corruption, il y a des problèmes, et ces choses n’arrivent jamais. Il y a des problèmes à ce sujet. Mais encore une fois, il s’agit de déterminer les actions que vous entreprenez, d’impliquer vos employés et de les impliquer.