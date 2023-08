Décapitations et émeutes dans les prisons : à l’intérieur du gang barbare « Les Loups » derrière l’assassinat du gangster équatorien Villavicencio

Le méga-gang BARBARIQUE The Wolves a revendiqué l’assassinat de l’aspirant président équatorien Fernando Villavicence.

L’homme politique de 59 ans était connu pour avoir dénoncé les cartels et la corruption avant d’être abattu lors d’un rassemblement mercredi.

Des membres de Los Lobos – également connus sous le nom de The Wolves – ont revendiqué l’assassinat de Fernando Villavicencio

Armes à feu et couteaux saisis dans une prison en Équateur qui abrite des membres de gangs Crédit : Twitter

Le corps d’un détenu gît à côté de la police sur le toit de la prison du Litoral après le déclenchement d’émeutes en 2021 Crédit : AP

Beaucoup de ses membres sont détenus dans les prisons équatoriennes Crédit : EPA

Des gens terrifiés se sont mis à l’abri alors que Villavicencio a été abattu à plusieurs reprises

Dans son dernier discours avant d’être tué dans la capitale Quito, Villavicencio a promis à une foule rugissante qu’il éliminerait la corruption et enfermerait les voleurs du pays.

Une vidéo obsédante est maintenant apparue sur les réseaux sociaux montrant un clan encapuchonné brandissant des armes revendiquant la responsabilité de la fusillade.

L’un des hommes – vêtu de noir de la tête aux pieds – prévient qu’ils prendront des mesures contre les « hommes politiques corrompus », rapporte La Razon.

Il a déclaré: « Nous voulons faire comprendre à toute la nation équatorienne que chaque fois que des politiciens corrompus ne tiennent pas leurs promesses d’établissement, lorsqu’ils reçoivent notre argent, qui représente des millions de dollars, pour financer leur campagne, ils seront démis de leurs fonctions. «

Ils ont également proféré une menace effrayante à l’encontre d’un autre candidat à la présidence, Jan Topic, l’avertissant : « Toi aussi, Jan Topic, tiens parole. Si tu ne tiens pas tes promesses, tu seras le suivant. »

Topic a adressé ses condoléances à la femme et aux cinq enfants de Villavicencio avant de suspendre temporairement ses activités de campagne après la cruelle raillerie de Los Lobos.

Connu pour ses bouffonneries inhumaines telles que la décapitation de rivaux, le groupe féroce – appelé Los Lobos, qui se traduit par Les Loups – est le deuxième plus grand gang d’Équateur.

Ils ont commencé comme un groupe dissident du groupe criminel le plus important du pays, les Choneros.

Beaucoup de ses 8 000 membres sont derrière les barreaux et ont été à l’origine d’un certain nombre de combats et de massacres meurtriers dans les prisons.

Il est entendu qu’ils ont été impliqués dans la lutte sanglante entre gangs rivaux à El Litoral – la plus grande prison pour hommes d’Équateur dans la ville de Guayaquil.

La police et les soldats qui ont été forcés de prendre d’assaut la prison le mois dernier ont fait la macabre découverte de dizaines de corps.

La violence et les troubles se sont propagés dans d’autres prisons alors que les détenus prenaient des gardes en otage et battaient d’autres retards.

En 2021, plus de 116 personnes ont été tuées dans une bataille acharnée entre Los Lobos et un autre gang dans l’un des seuls massacres de prison de l’histoire de l’Équateur.

Les autorités ont déclaré qu’au moins cinq personnes avaient été décapitées de manière barbare alors que des détenus se révoltaient dans le pénitencier de Litoral, dans la ville côtière de Guayaquil.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montraient des dizaines de corps dans les pavillons 9 et 10 de la prison et des scènes ressemblant à des champs de bataille.

Les combats se sont déroulés avec des armes à feu, des couteaux et des bombes, ont indiqué des responsables.

Le commandant de la police régionale, Fausto Buenaño, a déclaré que des corps avaient été retrouvés dans les canalisations de la prison.

Et l’année dernière, les membres de Los Lobos auraient été impliqués dans un autre bain de sang en prison qui a fait des dizaines de morts.

Des détenus auraient été décapités à la prison de Turi, à Cuenca, alors que des gangs rivaux se sont à nouveau affrontés au Liberty Deprivation Center, également connu sous le nom de prison de Turi à Cuenca en mars 2022.

Des coups de feu ont retenti dans la prison et les autorités ont trouvé des preuves de l’utilisation de cinq types d’armes à feu – dont beaucoup avaient été dissimulées dans les murs et les sols.

Depuis 2021, plus de 315 prisonniers ont été tués dans des massacres en prison en Équateur.

On dit que les membres de Los Lobos se rangent du côté des gangs Los Pipos, Los Chone Killers et Los Tiguerones sous le nom de Nueva Generación lorsque la violence éclate derrière les barreaux.

Le groupe pervers s’est maintenant cruellement vanté d’être derrière l’assassinat de Villavicencio.

Plusieurs balles ont touché l’ancien journaliste alors qu’il quittait un rassemblement politique dans une école mercredi soir.

De la fumée s’échappe d’une prison en Équateur au milieu d’une émeute Crédit : AP

Des soldats montent la garde au pénitencier du Litoral après des affrontements meurtriers à Guayaquil Crédit : AP

Des images d’horreur montraient des gens terrifiés criant et se mettant à l’abri alors que des coups de feu retentissaient.

Une vidéo effrayante sur les réseaux sociaux a montré que Villavicencio était escorté hors de l’événement par des gardes avant d’entrer dans un camion blanc avant que des coups de feu n’éclatent.

Des dizaines de coups de feu ont été entendus alors que la foule horrifiée se baissait et s’enfuyait.

Un deuxième clip a semblé montrer le père de cinq enfants Villavicencio au sol tandis qu’une troisième vidéo le montrait transporté à l’hôpital sur une civière.

Il est entendu que l’aspirant président a reçu trois balles dans la tête.

Il a été transporté dans une clinique voisine où il a été déclaré mort, moins de deux semaines avant les élections du 20 août.

Un suspect a été abattu lors d’échanges de tirs avec les services de sécurité.

Neuf autres personnes ont été blessées dans cet horrible incident, dont une candidate à l’Assemblée nationale et deux policiers.

Le président Lasso a déclaré : « Je vous assure que ce crime ne restera pas impuni.

« Le crime organisé est allé trop loin mais ils ressentiront tout le poids de la loi. »

La mort de Villavicencio survient alors que le pays fait face à une vague de crimes violents, notamment de trafic de drogue et de meurtres.

Il était membre de l’Assemblée nationale équatorienne avant sa dissolution en mai et était l’un des principaux candidats au premier tour de scrutin pour succéder au président Guillermo Lasso.

Villavicencio était l’un des huit candidats, mais pas le favori, pour le vote du 20 août.

Le politicien était le candidat du mouvement Build Ecuador.

Villavicencio était un critique virulent de la corruption, en particulier pendant le mandat de l’ancien président Rafael Correa de 2007 à 2017.

Il était également un journaliste indépendant qui a enquêté sur la corruption dans les gouvernements précédents, avant d’entrer en politique en tant que militant anti-corruption.

Son conseiller de campagne, Patricio Zuquilanda, avait déclaré que Villavicencio avait reçu plusieurs menaces de mort avant la fusillade et les avait signalées aux autorités.

Une ambulance quitte la prison du Litoral après une émeute à Guayaquil Crédit : AP

Le candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio a été pris en embuscade alors qu’il quittait un événement de campagne dans la capitale nationale Crédit : Getty – Contributeur