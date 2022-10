Dec, l’hôte de I’m A Celeb, a une demande effrontée pour son copain Ant alors qu’il arrive en bas avec sa famille

L’hôte de I’M A Celebrity Declan Donnelly a une demande effrontée pour son meilleur ami et co-star Ant McPartlin après son arrivée en Australie.

La star de Geordie, 47 ans, a atterri à Oz avec sa femme Ali et leurs enfants Isla et Jack avant le grand spectacle de lancement le 6 novembre.

Brian Robert

Declan Donnelly tient à ce que Beat Pal Ant le garde en Australie[/caption]

Brian Robert

Le présentateur est arrivé en dessous avec son petit fils Jack attaché à lui[/caption]

Et il espère que son copain Ant, 46 ans, l’aidera à s’occuper de ses deux petits afin qu’il puisse profiter d’un peu de temps libre avant que la fièvre de la jungle ne s’installe.

Dans une interview exclusive, il a déclaré : « C’est bon d’être de retour. Très excité. J’ai hâte, j’ai hâte de commencer, mais oui, c’est juste bon d’être de retour. Bébé Jack et Isla sont là. Nous avons toute la bande.

“C’est un peu plus stressant, vous regardez moins de films, mais ça va, c’est génial et agréable de pouvoir les sortir et de passer un peu de temps en famille tout en continuant la série.

Et lorsqu’on lui a demandé si Ant allait faire du babysitting, il a répondu : “Absolument !”

Ant a été vu arriver Down Under plus tôt cette semaine.

Charlene White de Loose Women est également arrivée à Brisbane mais a refusé de confirmer qu’elle participait et a déclaré que I’m A Celebrity n’était pas dans sa rue.

Elle a dit à notre journaliste sur le terrain : “Eh bien, je n’aime pas vraiment les bestioles effrayantes, donc je ne peux pas imaginer que c’est un spectacle que je ferais pour être parfaitement honnête et je ne suis pas particulièrement amateur de plein air. Je ne sais pas trop comment cela fonctionnerait.

La star de la télévision a admis qu’elle aurait le mal du pays si elle participait, nous disant : “Oh non, bien sûr, ma famille me manquerait, les enfants, mon autre moitié et bien sûr mes Loose Ladies me manqueraient.





“Si je ne traîne pas avec eux chaque semaine, je ne sais pas trop quoi faire de mon temps pour être honnête.”

Pendant ce temps, la milieu de terrain anglaise Jill Scott, 35 ans, qui a juré lors de l’Euro, a insisté sur le fait qu’elle resterait propre dans la jungle.

S’adressant au Sun à son arrivée ce matin, Jill a déclaré: «Je n’ai jamais eu d’interview où ils n’ont pas mentionné cela.

“Je ne suis pas fier de ces jurons et je ne jure généralement pas, alors j’aimerais penser que cela ne se reproduira plus.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était le plus éprouvant pour les nerfs, la finale de l’Euro ou faire I’m A Celeb, Jill a admis: “C’est une très bonne question, je ne pense pas que quiconque testerait mes nerfs autant que cette finale.”

Mais elle ne sait pas comment elle réagira aux bestioles effrayantes, nous disant : “Je n’ai jamais vraiment été confrontée à elles en Angleterre, donc je ne sais pas comment je réagirais à part l’étrange araignée dans la salle de bain de temps en temps. Donc voilà. “

Jusqu’à présent, la star de Hollyoaks Owen Warner, Sue Cleaver de Coronation Street, la star de télé-réalité Olivia Attwood et le DJ radio Chris Moyles ont été photographiés arrivant en Australie.

L’émission de téléréalité des célébrités revient à son emplacement d’origine dans la jungle après le tournage des deux dernières séries au château de Gwrych dans le nord du Pays de Galles en raison des restrictions de voyage de Covid-19.

La prochaine série, qui sera lancée le 6 novembre, verra un nouveau lot de visages célèbres entreprendre des défis et des essais pour sécuriser la nourriture et les friandises pour le groupe et éviter d’être rejeté par les téléspectateurs.

Hier, le compte Twitter officiel de l’émission a confirmé la date de début en partageant l’image d’un panneau annonçant la nouvelle avec la légende : « Marquez vos calendriers… le compte à rebours est lancé !

Éclaboussure

Ant est à Oz avec sa partenaire Anne-Marie Corbett[/caption]