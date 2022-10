Dec Donnolly repéré pour la première fois depuis qu’il a attrapé Covid avec sa femme Ali alors qu’elle berce son bébé Jack

DECLAN Donnelly a souri en profitant de l’air frais avec sa famille quelques jours après avoir été frappé par Covid.

Le favori de la télé, 47 ans, ainsi que le copain présentateur Ant McPartlin, 46 ans, ont été contraints de supprimer leur apparence de NTA et une émission spéciale de Britain’s Got Talent après avoir été testés positifs pour le virus.

Declan Donnolly était tout sourire alors qu’il se promenait dans un parc de Londres après avoir été frappé par Covid[/caption]

La femme de l’animateur de télé, Ali, a été vue en train de câliner leur plus jeune, Jack, près de sa poitrine[/caption]

Pourtant, cela n’a pas arrêté leur séquence de victoires aux prix annuels de la télévision, car ils ont remporté le gong du meilleur présentateur pour la 21e année consécutive.

Clairement au cours de son épisode de maladie, le père de deux enfants, Dec, était tout sourire alors qu’il se promenait dans un parc londonien près de chez lui.

Il rayonnait en poussant sa fille Isla, âgée de quatre ans, sur son tricycle.

Sa femme Ali a serré leur deuxième bébé surprise Jack, quatre mois, près de sa poitrine dans un porte-bébé.

En juillet, Dec a partagé une photo du nouveau-né tenant son doigt et l’a sous-titrée : “Peu avant 10h hier, 23.7.2022, Ali et moi avons accueilli l’arrivée de notre fils, Jack Anthony Alphonsus, un rayon de lumière très bienvenu.

« Il est merveilleux et Isla est plus que ravie d’être une grande sœur ! Dx. »

Le couple n’avait pas annoncé auparavant la deuxième grossesse d’Ali, bien que des rumeurs aient commencé à circuler après qu’elle n’ait pas accompagné son mari à la télévision Baftas en mai.

Après avoir profité de leur promenade en famille dans le parc, Dec est allé prendre un café pour une foule de boissons chaudes pour les réchauffer.





L’arrivée de Little Jack a certainement été un « rayon de lumière très bienvenu » pour Dec cet été, après qu’il ait été laissé en deuil par la perte de son frère aîné, le père Dermott Donnelly.

Le prêtre catholique populaire est tombé soudainement malade cet été et a été admis à l’hôpital universitaire de North Durham pour un traitement d’urgence, mais est malheureusement décédé à l’âge de 55 ans.

Pendant ce temps, la semaine dernière, il a été confirmé qu’Ant et Dec avaient été contraints d’abandonner leurs engagements après avoir souffert des symptômes de Covid.

Un porte-parole de BGT a déclaré: «Ant et Dec sont tous les deux malades et ont reporté tous les engagements de travail jusqu’à ce qu’ils se rétablissent.

“Malheureusement, cela signifie qu’ils n’ont pas pu filmer Britain’s Got Talent : The Ultimate Magician. Alors que nous leur souhaitons un prompt rétablissement, nous sommes ravis de confirmer que le magicien préféré de BGT, Stephen Mulhern est intervenu.

Et un représentant du couple a déclaré: « Après s’être tous les deux sentis mal, Ant et Dec ont testé Covid et ont malheureusement tous deux été testés positifs.

“Le duo reportera ses engagements professionnels pendant sa convalescence.”

Le duo est récemment revenu d’Afrique du Sud où ils ont tourné une émission spéciale I’m A Celebrity.

Pendant leur séjour, ils ont célébré le 47e anniversaire de Dec.

Marquant le grand jour du présentateur, l’équipe portait des chapeaux de fête et a surpris Dec avec des confettis alors qu’il sortait de sa voiture.

Dec a été chargé de pousser leur aîné Isla, quatre ans, sur un trike[/caption]

Ant et Dec ont été forcés de se retirer des NTA de cette année après avoir attrapé le virus – mais ont quand même remporté leur 21e prix[/caption]

Dec est sorti plus tard prendre un café pour garder son clan au chaud[/caption]