DEC Donnelly s’est habillée en femme avec une perruque blonde et une robe dorée pour taquiner le retour de Saturday Night Takeaway.

Dans une toute nouvelle bande-annonce pour l’émission ITV, Dec et son co-animateur Ant McPartlin apportent des changements rapides alors qu’ils se préparent à accueillir la nouvelle série.

Dans une série d’images clignotantes, la paire se transforme de costumes scintillants à PJ et Duncan avant de se retrouver dans leurs costumes noirs habituels.

Le duo Geordie a légendé la vidéo sur Instagram: «Les 90 minutes les plus heureuses de la semaine sont de retour en février!

« Qui est prêt pour que la série non-stop soit de retour à la télé? »

La publicité fait un clin d’œil aux segments préférés des téléspectateurs de Saturday Night Takeaway – Win The Ads, Ant vs Dec et la fin de l’émission.

Leur co-star Stephen Mulhern apparaît également – vêtu d’une veste dorée scintillante de l’époque où il accueillait In For A Penny.

L’excitation monte pour la nouvelle série alors que les gars de Geordie se sont remis au travail plus tôt cette semaine.

Fraîchement sorti d’une série à succès I’m A Celebrity, Ant McPartlin et Declan Donnelly travaillent maintenant d’arrache-pied sur leur autre émission de divertissement aux heures de grande écoute.

Posant avec un clap pendant le tournage d’une promo pour la nouvelle série, les garçons avaient l’air heureux d’être de retour.

« Des claquettes pimpantes à votre service du samedi soir », ont-ils posté sur Instagram.

« Un petit aperçu du tournage promotionnel pour chatouiller votre fantaisie. Excité !? »

Les fans se sont précipités pour féliciter leur duo télévisé préféré pour avoir « sauvé 2021 ».

« Ant & Dec économise 2021, comme il se doit », a commenté un fan.

« Ici pour sauver 2021 », a ajouté un autre.

Un troisième a écrit: « Ils travaillent dur les gars! Avez-vous déjà eu un homme de pause?! »