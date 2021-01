Declan Donnelly aurait été ravi pour son meilleur ami nouvellement fiancé Ant McPartlin.

I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here L’animatrice Ant a posé la question à Anne-Marie Corbett la veille de Noël à la maison.

Dec, 45 ans, aurait été l’un des premiers à connaître les fiançailles dans le cercle d’amis proche de son copain.

On s’attend également à ce que le présentateur soit le meilleur homme du mariage, selon The Sun.

Dec était le meilleur homme au mariage d’Ant avec Lisa Armstrong en 2006; les ex se sont séparés en 2018.

Ant et Dec sont des amis et des co-stars de longue date.







Ils se sont très bien soutenus au fil des ans.

Ant et Anne-Marie se fréquentent depuis près de trois merveilleuses années.

Un porte-parole a confirmé l’engagement: «Ant et Amzie sont ravis d’annoncer leur engagement.







« La proposition a eu lieu la veille de Noël à la maison dans un cadre très romantique. »

Cela vient après que le mariage de 11 ans d’Ant avec Lisa se soit effondré en janvier 2018.

Leur histoire d’amour a clôturé le dernier chapitre après 23 ans ensemble.







Mais Ant a commencé à trouver l’amour avec Anne-Marie quelques mois seulement après la rupture de son mariage.

Ils ont une belle maison avec leurs chiens.