Dec Donnelly de I’m A Celeb profite du soleil sur la plage avec sa famille avant le lancement du spectacle

Le PRÉSENTATEUR Declan Donnelly a été aperçu sur les plages d’Australie avec sa famille alors qu’il se prépare pour la nouvelle série I’m A Celebrity.

L’émission télévisée de longue date se prépare à faire un retour après deux ans de mise en scène au château de Gwrych au Pays de Galles en raison de la pandémie.

Le duo de présentateurs de longue date se prépare à accueillir dans la jungle après deux ans dans le château gallois[/caption]

Mais la star s’est rendue sur les plages australiennes pittoresques avec sa famille alors qu’il se prépare à repartir à l’antenne dans la jungle.

La star de la télévision séjourne actuellement à Brisbane avant que lui et son partenaire de présentation de longue date, Ant McPartlin, ne retournent sur le plateau de la jungle.

Dec a été vu en train de se promener au soleil avec sa femme, Ali Astall, 43 ans, alors que leur fille de quatre ans joue dans le sable.

La paire est restée décontractée alors qu’ils appréciaient la compagnie de l’autre alors que Dec portait une chemise bleu marine et une paire de maillots de bain.

Choisissant la fonctionnalité, Dec portait également une paire de lunettes de soleil noires épaisses et une montre de sport au poignet gauche.

Ali portait un manteau à capuche jaune pastel avec des leggings gris amincissants.

Cela survient alors que The Sun a révélé que l’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, s’est inscrit de manière sensationnelle pour la prochaine série de l’émission d’endurance ITV.

Le politicien, qui a dû démissionner après que The Sun l’ait dénoncé pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage en ayant une liaison au bureau, sera la 12e star à aller dans la jungle.





Dix célébrités entreront dans I’m A celeb ce dimanche lorsque la nouvelle série commencera, mais Matt, 44 ans, sera l’un des deux retardataires qui rejoindront plus tard. L’autre est le comédien Seann Walsh, 36 ans.

Un initié de la télévision a déclaré: «Matt est une signature sensationnelle pour la série, car les producteurs aiment une star avec une histoire à raconter – et ils espèrent toujours qu’ils renverseront les haricots autour du feu de camp.

« Il est le dernier d’une longue lignée de personnalités de la sphère politique, dont la députée Nadine Dorries, Stanley Johnson et le député Lembit Opik.

«Il y a eu un point d’interrogation sur qui serait le douzième camarade de camp, en partie parce que les négociations sur l’arrivée de Matt étaient si top secrètes. Il semble que Matt était une signature de dernière minute.

Matt et le reste du nouveau groupe de camarades de camp doivent faire face à une nouvelle série de défis supplémentaires alors que le spectacle revient dans la jungle.

Les stars seront à coup sûr sorties de leur zone de confort car un mélange de cafards, de moustiques et d’araignées géantes serait entré dans le camp après avoir été frappé par des pluies torrentielles.

Les créatures effrayantes prospèrent dans les conditions humides et humides, ajoutant un défi supplémentaire à la vie dans la jungle.

La semaine dernière, les travaux sur le plateau ont été annulés, toute l’équipe ayant été forcée de quitter le site en raison des conditions extrêmes, quelques jours seulement avant l’arrivée des célébrités.

Une source locale a déclaré : « Le camp a été fermé hier en raison des fortes pluies. Aucun personnel n’était autorisé sur place car c’était trop dangereux.

« On leur a dit de sortir de la zone et des outils totalement abattus.

“Cela signifiait qu’une précieuse journée de préparation était perdue car [the]l’équipe a dû faire une course contre la montre pour préparer le site.

Dec et sa femme jouent avec leur fille de 4 ans[/caption]

Dec et sa famille prennent le soleil en Australie[/caption]

The Sun Matt Hancock s’est inscrit à la dernière minute pour participer à I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here![/caption]