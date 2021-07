Débuts sages dans une rare cotation directe à Londres

LONDRES – Le géant britannique de la fintech Wise a commencé à se négocier mercredi à 8 livres sterling par action lors de ses débuts très attendus mercredi, valorisant la société à 8 milliards de livres sterling, soit 11 milliards de dollars.

La société de transfert d’argent a choisi de s’inscrire à Londres via une cotation directe, une méthode rare d’introduction en bourse qui a été lancée par Spotify aux États-Unis en 2018. Plutôt que de lever des fonds lors d’une introduction en bourse, les bailleurs de fonds privés de Wise vendent leurs actions existantes au Publique.

Dans un geste inhabituel, Wise a également introduit un programme appelé OwnWise qui permet aux utilisateurs de détenir une participation dans l’entreprise. Les clients participant au programme auraient le droit de recevoir des actions gratuites d’une valeur maximale de 100 £ après 12 mois.

« Cela semble très cohérent avec leur marque, en particulier la cotation directe », a déclaré à CNBC Russ Shaw, fondateur de Tech London Advocates.

« Ils contournent ce qui peut souvent être un processus très coûteux pour passer par une introduction en bourse, et vont directement sur le marché, directement à leurs clients, en essayant de réduire autant que possible les coûts intermédiaires », a-t-il ajouté.

Wise est l’une des licornes fintech les plus grandes et les plus connues de Grande-Bretagne. Son inscription est considérée comme une validation pour le secteur fintech en plein essor du pays, qui a produit des entreprises de plusieurs milliards de dollars comme Revolut et Checkout.com, et a attiré 4,1 milliards de dollars d’investissements en 2020.

La société a été fondée en 2010 par des amis estoniens Taavet Hinrikus et Kristo Käärmann. Frustré par les frais élevés auxquels ils étaient confrontés pour envoyer de l’argent entre le Royaume-Uni et l’Estonie, le couple a élaboré une nouvelle façon d’effectuer des virements transfrontaliers au taux de change réel.

Wise, qui gagne de l’argent grâce aux frais de transaction transfrontalière, est rentable depuis 2017. Au cours de son exercice 2021, la société a doublé ses bénéfices pour atteindre 30,9 millions de livres sterling (42,7 millions de dollars) tandis que les revenus ont augmenté de 39 % pour atteindre 421 millions de livres sterling.

Les débuts de Wise sont une grande victoire pour le Royaume-Uni, qui cherche à attirer plus de grandes entreprises technologiques sur son marché boursier avec des réformes des règles de cotation de Londres. En même temps, en tant que première cotation directe d’une entreprise technologique à Londres, c’est aussi un pari risqué.

La décision de la société de s’inscrire à la cote avec une structure d’actions à double classe – qui donne aux fondateurs et aux premiers investisseurs des droits de vote améliorés – peut également s’avérer controversée. La société de livraison de nourriture Deliveroo a plongé jusqu’à 30% le premier jour de bourse, en partie en raison de problèmes de gouvernance concernant sa structure d’actions à deux classes.