Débuts mondiaux de la série Redmi Note 10 – Note 10 Pro, Note 10, Note 10S et Note 10 5G

Quelques heures après avoir fait leurs débuts en Inde, la série Redmi Note 10 est désormais mondiale. Il y a quelques changements ici – l’Indian Redmi Note 10 Pro Max est en fait identique au Redmi Note 10 Pro global, tandis que l’Indian Redmi Note 10 Pro est presque le même que le Redmi Note 10 Pro global, uniquement sans l’appareil photo 108MP. Et il y a aussi un téléphone de plus lors du lancement mondial.

Redmi Note 10 Pro

Le meilleur téléphone de la nouvelle série Redmi 10 de Xiaomi est le Redmi Note 10 Pro. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux de réponse tactile de 240 Hz.

Il a également la meilleure configuration de caméra parmi le quatuor. Il est mis en évidence par le capteur Samsung ISOCELL HM2 108MP f / 1.9, qui combine 9 pixels en 1 pour des images de 12MP. À cela s’ajoute une caméra ultra-large 8MP f / 2.2, une caméra télé-macro 5MP f / 2.4 et un capteur de profondeur 2MP. La caméra selfie dispose d’un capteur 16MP et d’un objectif f / 2.45.

Le Redmi Note 10 Pro fonctionne sur un chipset Snapdragon 732G avec 6 Go ou 8 Go de RAM et dispose d’une batterie de 5020 mAh avec une charge de 33 W. La sécurité biométrique est gérée par le lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté Arc.

Voici nos travaux pratiques avec le Redmi Note 10 Pro.

Le Redmi Note 10 Pro arrive le 8 mars en gris onyx, bleu glacier et bronze dégradé et trois configurations – 6/64 Go pour 279 $, 6/128 Go pour 299 $ et 8/128 Go, au prix de 329 $. Les premiers acheteurs impatients peuvent bénéficier d’une réduction via Aliexpress les 8 et 9 mars – 249 $, 269 $ et 299 $, respectivement.

Redmi Note 10

Le Redmi Note 10 est construit autour d’un écran AMOLED de 6,43 pouces qui prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 et va jusqu’à 1100 nits en automatique.

En ce qui concerne les caméras, le Redmi Note 10 contient une caméra principale 48MP f / 1.79, une caméra ultra-large 8MP f / 2.2 et une paire de capteurs 2MP – un pour la macro et un autre pour la détection de profondeur. La caméra frontale est une unité 13MP f / 2,5.

Le Redmi Note 10 est alimenté par un chipset Snapdragon 678 avec 4 Go ou 6 Go de RAM, une batterie de 5000 mAg avec une charge de 33 W et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Le Redmi Note 10 arrive le 8 mars en Onyx Grey, Pebble White, Lake Green et en trois configurations – 4/64 Go, à partir de 199 $, 4/128 Go pour 199 $ et 8/128 Go pour 279 $.

Redmi Note 10S

Le Redmi Note 10S est très similaire au Redmi Note 10. Il a le même écran AMOLED de 6,43 pouces, la même batterie de 5000 mAh avec le même support de charge de 33 W.

Là où cela diffère, ce sont les caméras et le chipset. Le Note 10S reçoit une caméra principale 64MP f / 1.79, à la place du 48MP du Note 10. Les autres caméras sont les mêmes – 8MP + 2MP + 2MP à l’arrière et une unité selfie 13MP.

L’autre différence est le MediaTek Helio G95 avec 6 Go ou 8 Go de RAM, alimentant le Redmi Note 10S. Il existe un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté pour la sécurité biométrique.

Le Redmi Note 10S arrive en avril en Onyx Grey, Pebble White et Ocean Blue et en trois configurations – 6/64 Go, à partir de 229 $, 6/128 Go pour 249 $ et 8/128 Go pour 279 $.

Redmi Note 10 5G

Enfin, nous arrivons au Redmi Note 10 5G. C’est le seul membre de la série à ne pas disposer d’un écran AMOLED, bien que l’écran LCD de 6,5 pouces 1080p puisse se rafraîchir à 90 Hz et aussi bas que 30 Hz lorsque le contenu n’en a pas besoin.

Le chipset est un 7nm MediaTek Dimensity 700 avec 5G intégré et il existe une configuration à trois caméras avec une caméra principale de 48MP ainsi qu’un duo macro + profondeur de 2MP. Sur le devant, il y a une caméra selfie 8MP.

Le Redmi Note 10 5G dispose également d’une batterie de 5000 mAh avec un taux de charge plus lent de 18 W. Comme le reste de la gamme Redmi Note 10, le Note 10 5G dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le Redmi Note 10 5G sera disponible à partir d’avril en gris onyx, bleu glacier et bronze dégradé, au prix de 199 $ pour le modèle 4/64 Go et de 229 $ pour le modèle 4/128 Go.