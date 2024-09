Débuts difficiles avec Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro+

La série Redmi Note 14 fait ses débuts avec deux modèles, un Pro et un Pro+. Les deux sont très résistants et disposent d’écrans incurvés de haute qualité. Le modèle Pro+ se distingue par un meilleur matériel de caméra et une batterie anode silicium-carbone haute capacité.

Redmi Note 14 Pro+

Le Redmi Note 14 Pro+ se démarque par sa triple caméra. Le module principal est basé sur l’OmniVision Light Hunter 800, que nous avons également vu sur le Xiaomi 14 Civi. Il s’agit d’un capteur 1/1,55″ (pixels de 1,0 µm), doté d’une plage dynamique de 13,2 EV et d’une double sensibilité ISO native avancée. Il se trouve derrière un objectif lumineux à ouverture f/1,6 avec OIS.











Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Il existe un autre capteur de 50 MP, celui-ci derrière un objectif de 60 mm (2,5x). C’est idéal pour les portraits et le capteur haute résolution permet également un zoom 5x sans perte. L’objectif de cet appareil photo a une ouverture f/2.0 et peut faire la mise au point sur des objets rapprochés, jusqu’à 50 cm.

Il existe également un appareil photo ultra large de 8 MP avec un FoV de 120° (f/2.2). La caméra principale peut enregistrer des vidéos 4K à 30 ips et 1080p à 60 ips, plus un mode ralenti 1080p à 120 ips. Enfin, la caméra selfie dispose d’un capteur 20MP (OV20B) avec enregistrement vidéo 1080p à 60 ips.

Un brillant écran OLED de 6,67 pouces vous servira de viseur. Il s’agit d’un panneau 12 bits avec 68,7 milliards de couleurs et une couverture DCI-P3 à 100 %, ainsi que la prise en charge de Dolby Vision et HDR10+. Il a une résolution de 1 220 x 2 712 px (446 ppi) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran a une luminosité maximale de 3 000 nits et utilise une gradation PWM haute fréquence de 1 920 Hz.

Il s’agit d’un écran incurvé, comme vous l’avez peut-être remarqué, qui a la réputation d’être fragile. L’architecture « King Kong » de Redmi est tout sauf le cas. L’avant est protégé par Gorilla Glass Victus 2, l’arrière par GG 7i (c’est le premier téléphone Redmi avec double Gorilla Glass). Les quatre coins ont été renforcés contre les chocs et les parties internes sont rembourrées d’un polymère, de caoutchouc et/ou de mousse qui absorbe l’énergie des impacts.

Le TÜV SÜD a attribué au Redmi Note 14 Pro+ une note de 5 étoiles au test de chute, qui a été effectué sur un sol en marbre à une hauteur de 1,8 m. De plus, pour obtenir son indice IP68, le téléphone a été immergé sous 2 mètres d’eau pendant 24 heures complètes – la plupart des tests IP68 durent généralement une demi-heure. L’écran peut détecter les contacts des mains mouillées, vous pouvez donc simplement sortir le téléphone de la piscine et continuer à l’utiliser.

Xiaomi a également tout mis en œuvre avec la nouvelle batterie à anode silicium-carbone, d’une capacité massive de 6 200 mAh. Il a été évalué pour 4 ans de charge rapide à 90 W et peut même survivre à une charge dans des conditions de froid extrême (-20°C).

Le téléphone est alimenté par le nouveau Snapdragon 7s Gen 3. Il est associé à 12 Go de RAM LPDDR4X ou 16 Go LPDDR5. Le stockage est également disponible en deux versions : 256 Go UFS 2.2 et 512 Go UFS 3.1.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est lancé aujourd’hui en Chine. Le modèle de base 12/256 Go coûte 1 900 CNY (cela inclut une remise temporaire de 5 %). Cela se convertit en 270 $/205 £/245 €/22 500 ₹. Il existe également une option 12/512 Go pour 2 100 CNY et un modèle 16/512 Go pour 2 300 CNY (notez les différentes RAM et puces de stockage !).











Coloris Redmi Note 14 Pro+ : Bleu sable étoilé • Blanc porcelaine miroir • Noir minuit

Redmi Note 14 Pro

Le Redmi Note 14 Pro possède également une architecture « King Kong » avec GG Victus 2 à l’avant, mais pas de Gorilla Glass à l’arrière. Le rembourrage et le rembourrage internes sont cependant tous présents, tout comme l’imperméabilisation. Le Pro standard a donc subi les mêmes tests TÜV SÜD, survivant à des chutes de 1,8 m et passant une journée complète sous 2 m d’eau.

Le coloris Twilight Purple a une texture en simili cuir sur le dos et un intéressant design croisé bicolore. L’option « Phantom Blue » présente également le design croisé bicolore, mais avec une texture lisse. Il existe également Mirror Porcelain White et Midnight Black, qui correspondent au design Pro+.













Coloris Redmi Note 14 Pro : Violet crépuscule • Bleu fantôme • Blanc porcelaine miroir • Noir minuit

Le département caméra sur celui-ci a été réduit. Le module principal est basé sur un capteur Sony LYT-600 de 50 MP (pixels 1/1,96″, 0,8 µm), associé à un objectif f/1,5 avec OIS. L’enregistrement vidéo atteint 4K à 30 ips, mais il existe des modes 60 ips et 120 ips en 1080p.

Il n’y a pas de téléobjectif sur le Pro classique et l’appareil photo ultra large tombe à un module 8MP 120° (f/2.2). La troisième caméra à l’arrière est plutôt un module macro 2MP. À l’avant, c’est la même caméra selfie de 20 MP.

La bonne nouvelle est que l’écran est le même que sur le Pro+, un panneau OLED 1220p+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité jusqu’à 3 000 nits (gradation PWM de 1 920 Hz). Il propose des couleurs 12 bits avec prise en charge Dolby Vision et HDR10+, ainsi qu’une couverture à 100 % du DCI-P3. Soit dit en passant, les deux téléphones utilisent des lecteurs d’empreintes digitales optiques sous l’écran.

La batterie est une cellule Li-Po typique (pas de silicium-carbone ici), mais la capacité de 5 500 mAh reste assez importante. Le taux de charge est réduit de moitié à 45 W et la batterie est conçue pour conserver la majeure partie de sa capacité après 4 ans d’utilisation.

Ce modèle est alimenté par le Dimensity 7300-Ultra avec 8/12 Go de RAM LPDDR4X et 128/256/512 Go de stockage UFS 2.2. Contrairement au Pro+, les options de capacité supérieure n’utilisent pas de puces plus récentes et plus rapides.













Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est désormais disponible en Chine, à partir de 1 400 CNY pour un modèle de base 8/128 Go. Cela se convertit en 200 $/150 £/180 €/16 700 ₹. Il existe également plus d’options : 8/256 Go pour 1 500 CNY, 12/256 Go pour 1 700 CNY et 12/512 Go pour 1 900 CNY.

Source 1 | Source 2 (en chinois)