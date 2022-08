Débuts de la Xiaomi Watch S1 Pro et Buds 4 Pro

Les derniers appareils portables intelligents de Xiaomi sont ici avec la Watch S1 Pro et les Buds 4 Pro qui ont été lancés en Chine. La Watch S1 Pro rejoint la Watch S1 et la Watch S1 Active avec un écran plus grand, une batterie plus grande et deux options de couleur. Les Buds 4 Pro offrent un son haute résolution, la prise en charge de LHDC 4.0 et une suppression active du bruit.

Montre Xiaomi S1 Pro

La Watch S1 Pro est livrée avec un boîtier en acier inoxydable et est étanche à 5 ATM. Il obtient un AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 480 x 480 pixels, une luminosité maximale de 600 nits et une protection en cristal de saphir.

Watch S1 Pro offre toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la santé et de l’activité, y compris les capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2, ainsi que le suivi du sommeil et du stress. Vous obtenez un total de 117 modes de fitness ainsi qu’un microphone et un haut-parleur pour les appels Bluetooth depuis la montre. La montre apporte également un GPS bi-bande et une connectivité Bluetooth 5.2 et Wi-Fi.

La batterie est évaluée à 500 mAh, ce qui, selon Xiaomi, devrait suffire pour 14 jours d’utilisation typique et 10 jours d’utilisation intensive.







Xiaomi Watch S1 Pro en noir et argent

Xiaomi Watch S1 Pro sera disponible en noir et argent pour 1 499 CNY (222 $). Les ventes ouvertes sont déjà en cours en Chine, bien qu’aucun détail n’ait été fourni pour le lancement mondial.

Xiaomi Buds 4 Pro

Les Xiaomi Buds 4 Pro succèdent aux Buds 3T Pro de l’année dernière en tant qu’écouteurs sans fil haut de gamme de la gamme du fabricant. Les spécifications de base incluent les pilotes dynamiques de 11 mm, la connectivité ANC et Bluetooth 5.3. Les Buds 4 Pro prennent en charge les codecs SBC/AAC/LHDC 4.0 et la sortie audio HD 96 kHz.

Il y a trois microphones sur chaque oreillette, y compris un capteur d’empreinte vocale osseuse pour une prise de voix optimale. Les écouteurs prennent également en charge l’appariement de deux appareils et sont livrés avec des tiges sensibles à la pression qui permettent à l’utilisateur de contrôler la lecture de musique et d’autres fonctions. La durée de vie de la batterie est évaluée à 9 heures avec ANC désactivé et à 38 heures avec le boîtier de charge. Le boîtier et les écouteurs sont IP54 résistants à l’eau et à la poussière.

Les Xiaomi Buds 4 Pro sont disponibles en noir et or et se vendent au prix de 1 099 CNY (163 $). Les ventes ouvertes en Chine sont déjà en cours. Xiaomi n’a divulgué aucune information sur un lancement mondial pour le moment.